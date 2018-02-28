Цитата: 112:

Переименования конечно хорошо, но что то через чур резво и бестолково выглядит..

Конечно неохота второй Украины, но одними переименованиями этого не решить..

Чем хороши переименовывания? Поясни. Ты и сам уже понимаешь Мереке, что они перегибают палку и силуэт второй Украины уже проявляется. Лишь бы не доигрались.