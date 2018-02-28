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≡ В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3 сельских округа		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3 сельских округа
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31646
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.02.18 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предложения о переименовании некоторых сел и сельских округов, которые поступили в облмаслихат и облакимат, обсудили сегодня, 28 февраля, на заседании общественного совета Костанайской области.
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интернационал
Re: В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3...




Отправлено: 28.02.18 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы наш мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем!
Ура! :lol:

§ Dron
Re: В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 286
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 28.02.18 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Переименования конечно хорошо, но что то через чур резво и бестолково выглядит..
Конечно неохота второй Украины, но одними переименованиями этого не решить..

Чем хороши переименовывания? Поясни. Ты и сам уже понимаешь Мереке, что они перегибают палку и силуэт второй Украины уже проявляется. Лишь бы не доигрались.
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§ Dron
Re: В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 286
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 01.03.18 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, есть ли статистические данные в цифрах - сколько было переименовано улиц, населенных пунктов по стране за 2017 и первый квартал 2018 гг.? Ну так, что бы офигеть.
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Бывалый
Re: В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3...




Отправлено: 01.03.18 - 00:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Zanoza:
Камысьтнский район, Камыстинский сельский округ - масло маслянное((

А костанайская область, город Костанай - не масло масляное?
А костанайская область, костанайский район - не масло масляное? ))))

§ Dron
Re: В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 286
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 01.03.18 - 00:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Нормально всё , Марик , только так и только калённым железом можно выжечь коммуняцкое прошлое .

Пусть тогда одновременно сносят к чертям собачим и все строения и объекты инфрастуктуры построенные этими нехорошими коммуняками, что бы неповадно было. Вот таким способом наверняка можно выжечь те самые смутные времена в стране. Всем, всем заинтересованным выйти дружно с кувалдами и снести все школы, больницы, сады и прочие гадские строения.
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Гость
В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3 сельских округа




Отправлено: 01.03.18 - 00:37
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Ильяс
Re: В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3...




Отправлено: 01.03.18 - 01:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Переименования конечно хорошо, но что то через чур резво и бестолково выглядит..
Конечно неохота второй Украины, но одними переименованиями этого не решить..

Когда штангенциркуль доставать будете?

Ильяс
Re: В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3...




Отправлено: 01.03.18 - 01:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
Интересно, есть ли статистические данные в цифрах - сколько было переименовано улиц, населенных пунктов по стране за 2017 и первый квартал 2018 гг.? Ну так, что бы офигеть.

Во всех постсоветских странах идёт декоммунизация, десоветизация и деградация - 3D.

§ lisitsin
Re: В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3...
lisitsin


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 14.05.15
Отправлено: 01.03.18 - 01:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"строения и объекты инфрастуктуры построенные этими нехорошими коммуняками" Типичный совкодрочер, ни прибавить, ни убавить. Самый что ни на есть абсурдный аргумент
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Гость
В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3 сельских округа




Отправлено: 01.03.18 - 07:02
Комментарий проходит проверку.

Гость
В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3 сельских округа




Отправлено: 01.03.18 - 07:27
Комментарий проходит проверку.

Гость
В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3 сельских округа




Отправлено: 01.03.18 - 07:46
Комментарий проходит проверку.

Гость
В Костанайской области предлагают переименовать 4 села и 3 сельских округа




Отправлено: 01.03.18 - 07:52
Комментарий проходит проверку.
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