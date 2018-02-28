Dron Re: В Костанае ограбили магазин «Тополек» #30





(Полноправные пользователи) Сообщений: 286

Регистрация: 07.10.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:56 Цитата: Махно:

Работы нет

Да недалекие люди просто эти варюги. В ономастический комитет нужно было работать идти, там сейчас работы полно. Могли бы просто цивильнинько прийти в магазин и переименовать его в терек)).