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§ NG.kz
В Костанае ограбили магазин «Тополек»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31646
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.02.18 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ограбление произошло сегодня ночью, 28 февраля, в самом центре города - в магазине "Тополек" по ул. Аль-Фараби. Видео с камеры наблюдения, запечатлевшей преступление, прислали на редакционный WhatsApp читатели «НГ».
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§ Dron
Re: В Костанае ограбили магазин «Тополек»
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 286
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 01.03.18 - 00:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Махно:
Работы нет

Да недалекие люди просто эти варюги. В ономастический комитет нужно было работать идти, там сейчас работы полно. Могли бы просто цивильнинько прийти в магазин и переименовать его в терек)).
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Гость
В Костанае ограбили магазин «Тополек»




Отправлено: 01.03.18 - 00:59
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Гость
В Костанае ограбили магазин «Тополек»




Отправлено: 01.03.18 - 02:08
Комментарий проходит проверку.

Гость
В Костанае ограбили магазин «Тополек»




Отправлено: 01.03.18 - 04:55
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