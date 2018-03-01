Цитата: Лет 7 назад начала ездить на Daewoo Matiz - маленькая коробчонка такая, такая прям любименькая. Потом ездила на Volkswagen Polo. Ну и после как-то захотелось чего-то побольше.

То самое чувство, когда автомобили растут пропорционально их владелице