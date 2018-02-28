/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Костанае ограбили магазин «Тополек»		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 3«123»
§ NG.kz
В Костанае ограбили магазин «Тополек»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31646
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.02.18 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ограбление произошло сегодня ночью, 28 февраля, в самом центре города - в магазине "Тополек" по ул. Аль-Фараби. Видео с камеры наблюдения, запечатлевшей преступление, прислали на редакционный WhatsApp читатели «НГ».
Читать новость

Алексей
Re: В Костанае ограбили магазин «Тополек»




Отправлено: 28.02.18 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И камеры с разрешением 480p... Они лица свои несколько раз показали и можно было бы вполне разглядеть их на более качественной картинке и с разрешением хотя бы 720p. Так что ставьте камеры покачественнее, если уж решили ставить!

Бывалый
Re: В Костанае ограбили магазин «Тополек»




Отправлено: 28.02.18 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
без масок

А чуваки в масках, заходящие в магаз, или выходящие из него - это неприметно ни разу ))))))))))))
Капец ты феномен...

username
Re: В Костанае ограбили магазин «Тополек»




Отправлено: 28.02.18 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алексей:
И камеры с разрешением 480p... Они лица свои несколько раз показали и можно было бы вполне разглядеть их на более качественной картинке и с разрешением хотя бы 720p. Так что ставьте камеры покачественнее, если уж решили ставить!

Зачем писать о том чего не знаете?
1 Нет камер с таким разрешением 480р.
2 Разрешение которое ставит ютуб ни разу не аргумент.

Ютюб
Re: В Костанае ограбили магазин «Тополек»




Отправлено: 28.02.18 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы грабители. Не стали избивать. Сделали чисто. За что получат меньше срок

Сеня
Re: В Костанае ограбили магазин «Тополек»




Отправлено: 28.02.18 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ютюб:
Молодцы грабители. Не стали избивать. Сделали чисто. За что получат меньше срок
Вообще то они ножом ткнули охранника, а продавщицу угрожали зарезать. Еще у нас взяточники молодцы, да?

Каир
Re: В Костанае ограбили магазин «Тополек»




Отправлено: 28.02.18 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
круглосуточная торговля спиртным до добра не доводит!

Они уже давно спиртным не торгуют ночью.

***
Re: В Костанае ограбили магазин «Тополек»




Отправлено: 28.02.18 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
позор нашим правоохранительным органам и всей системе!!! никто не защитит, потому как кто должен защищать - сам вор, мошенник, покровитель проституции, наркомании в городе! каждую практически неделю в СМИ тому доказательства!!! и как мы раньше жили? квартиры не закрывали, без железных дверей, домофонов? родители не боялись нас отпускать играть во двор? нет порядка в в селе, городе и стране в целом.

ХХХ
Re: В Костанае ограбили магазин «Тополек»




Отправлено: 28.02.18 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Газеты почему то не взяли вон НГ и Твой шанс с краю лежат на виду. ;-)

Васек
Re: В Костанае ограбили магазин «Тополек»




Отправлено: 28.02.18 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этих сволочей растреливать надо этож разбой с особой жестокостью

Эвок
Re: В Костанае ограбили магазин «Тополек»




Отправлено: 28.02.18 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
С колхозов, наверное.

У них даже пакета, маленькой сумки, рюкзачка не было, все руками, но либо им оооочень повезло, либо грамотно они застали продавца не у тревожной кнопки кассы, а у дверей, мало ли, может второй продавец есть или моет пол кто-то другой. Значит, ранее осматривались в магазине.

§ yeti91
Re: В Костанае ограбили магазин «Тополек»
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 597
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 28.02.18 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут за тыщ 50 на лицо совершеное группой лиц ,пойдут как банда ,лет на 5-7,вот думаю стоило это того -конечно Нет
Профайл

kostyk777
Re: В Костанае ограбили магазин «Тополек»




Отправлено: 28.02.18 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читаю некоторые комментарии. Вижу крыша у людей конкретно съехала. Обсуждают не вопрос о преступлении, а целесообразность ограбления. То есть взяли бы по лимону на брата - были бы "герои", а так лохи. Куда котимся?

))
Re: В Костанае ограбили магазин «Тополек»




Отправлено: 28.02.18 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кОтимся по накатанной))

chip
Re: В Костанае ограбили магазин «Тополек»




Отправлено: 28.02.18 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
username:
1 Нет камер с таким разрешением 480р.
2 Разрешение которое ставит ютуб ни разу не аргумент.

ммм...вон оно чО оказывается, а 4k видео на ютубе чем записывают?
p.s.Цитата:
username:
Зачем писать о том чего не знаете?

Махно
Re: В Костанае ограбили магазин «Тополек»




Отправлено: 01.03.18 - 00:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Работы нет, скоро сами пойдем воровать, а куда деваться? На зону попадешь, хоть кормить будут бесплатно и койка будет
Ответить 
Страница 2 из 3«123»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 84
Пользователей: 1
Всего: 85

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх