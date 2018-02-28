Цитата: Алексей:

И камеры с разрешением 480p... Они лица свои несколько раз показали и можно было бы вполне разглядеть их на более качественной картинке и с разрешением хотя бы 720p. Так что ставьте камеры покачественнее, если уж решили ставить!

Зачем писать о том чего не знаете?

1 Нет камер с таким разрешением 480р.

2 Разрешение которое ставит ютуб ни разу не аргумент.