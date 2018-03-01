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≡ «Грация и Сила!». Участник № 12 - Екатерина Рудень		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Грация и Сила!». Участник № 12 - Екатерина Рудень
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31646
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.18 - 00:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конкурс «НГ» для тех, кто сделал себя сам. В конкурсе «Грация и Сила!» участвуют девушки и юноши в возрасте от 18 лет, которые любят фитнес и по праву гордятся достижениями в «строительстве» своего тела.
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§ Dron
Re: «Грация и Сила!». Участник № 12 - Екатерина Рудень
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 286
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 01.03.18 - 00:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:-P :-P :oops:
Кажется конкурс можно закрывать досрочно и отдавать первое место Екатерине шикарнейшей.
Ну разве я не прав?
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Гость
«Грация и Сила!». Участник № 12 - Екатерина Рудень




Отправлено: 01.03.18 - 00:50
Комментарий проходит проверку.

Гость
«Грация и Сила!». Участник № 12 - Екатерина Рудень




Отправлено: 01.03.18 - 07:08
Комментарий проходит проверку.
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