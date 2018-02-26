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≡ Жители с. Октябрьское провели несанкционированное собрание против переименования села		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Жители с. Октябрьское провели несанкционированное собрание против переименования села
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31646
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.02.18 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
26 февраля, в 14 часов, к акимату Октябрьского сельского округа начали стекаться местные жители. Они коллективно хотели донести свое мнение о грядущем переименовании села до местного акима. Однако к собравшимся вышла фигура рангом повыше — заместитель акима Костанайского района Булат БЕКЕНОВ.
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§ Dron
Re: Жители с. Октябрьское провели несанкционированное собрание...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 286
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 01.03.18 - 00:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pandit:
Давайте так, жители поселка обсудят ситуацию, взвесят, примут решение, и обязательно в этой теме отпишемся о результате

Удачи Вам! Может быть произойдет все таки чудо... Если у Вас все получится это будет действительно чудо.
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§ pandit
Re: Жители с. Октябрьское провели несанкционированное собрание...
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 294
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 01.03.18 - 00:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо, надеемся.) Надо молодежь "поспрашивать", в школе конкурс объявить. И еще - селу нужен юрист и сайт.
Профайл

Гость
Жители с. Октябрьское провели несанкционированное собрание против переименования села




Отправлено: 01.03.18 - 07:18
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