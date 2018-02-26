Цитата: pandit:

Давайте так, жители поселка обсудят ситуацию, взвесят, примут решение, и обязательно в этой теме отпишемся о результате

Удачи Вам! Может быть произойдет все таки чудо... Если у Вас все получится это будет действительно чудо.