elektron Re: Моя Деревенька и её окрестности. #11346





(Полноправные пользователи) Сообщений: 964

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:24 Цитата: drakon:

Ну,что? Товарищи! На всякий случай - Прощайте.

Не на всегда же

Цитата: Хороший Гость:

Не адекватная реакция, на верную информацию.То-ли грубость, то-ли стёб?А просто сказать, да погоречился, сил не хватает?

Не красиво ведёте себя товарищ!

Besonders die Frage, wann Schnee beseitigt werden muss, wird recht unterschiedlich gehandhabt. So gilt die Räumpflicht in Hannover an Werktagen von 7 bis 22 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 8 bis 22 Uhr. In Rostock muss der Gehweg täglich von 7 bis 20 Uhr frei gehalten werden, in Hamburg werktags von 8.30 bis 20 Uhr, am Sonntag erst ab 9.30 Uhr und in Kiel täglich von 9 bis 20 Uhr.

Сами преведёте?

Ну так коротко об исключениях:

Eine kontinuierliche, das heißt praktisch ununterbrochene Fortsetzung des Schneeräumens, kann nicht verlangt werden, urteilte das Landgericht Bochum (Az.: 2 O 102/04).



Сокращённая версия!



[Исправлено: elektron, 28.02.2018 - 19:39]