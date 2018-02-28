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§ NG.kz
"Немедленно прекратить". Учителей в Казахстане заставляли накручивать посещаемость сайта
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31643
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.02.18 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
МОН заявило о фактах искаженного понимания поставленных несколькими организациями образования задач по применению цифровых образовательных ресурсов BilimLand.
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1
Re: "Немедленно прекратить". Учителей в Казахстане...




Отправлено: 28.02.18 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кунделик.кз тоже туда же.

Падлец Якин
Re: "Немедленно прекратить". Учителей в Казахстане...




Отправлено: 28.02.18 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да это во всех сферах, куда не копни.

ап
Re: "Немедленно прекратить". Учителей в Казахстане...




Отправлено: 28.02.18 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
накрутили и накрутили, не велика бяда, очевидно же что по инерции после победы на школьными платками остановиться немогли

Читатель 1
Re: "Немедленно прекратить". Учителей в Казахстане...




Отправлено: 28.02.18 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот он - типичный индикатор по всем направлениям (а ведь так во всём и везде)

§ Медный
Re: "Немедленно прекратить". Учителей в Казахстане...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1822
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 28.02.18 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с местОВ сообщают, что таки да, прекратили :-)
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