гость Re: Моя Деревенька и её окрестности. #11343







Отправлено: - 17:21 Цитата: 1952/Доктор СИЗО:

придурошный квартальный

Наш , до белой горячки напивался , и имел теплицу на огороде стеклянную с цветами , про самогон уже молчу . Бахе , своему родственнику привет передавай , завтра отключат уже то форума .