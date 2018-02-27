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§ NG.kz
Заседание правительства прошло на казахском языке
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31643
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.02.18 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В отличие от заседаний, проводимых ранее, министры, озвучивая свои доклады, не делили выступление на русско- и казахоязычное, предпочитая говорить только на казахском языке.
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§ Горожанин_kst
Re: Заседание правительства прошло на казахском языке
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1019
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 28.02.18 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А теперь начинаешь мяукать "давайте жить дружно"?

Я ограниченным людям свою дружбу не навязываю!
Открыто говорю о том что "ПРАВО имеем!", со всеми вытекающими. В дружбу пусть, вон, в Ассамблеях всяких олдермены от диаспор играют. Мы - представители второго по численности этноса в стране. Уважайте это, если хотите уважения к себе. Всего лишь.
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Бывалый
Re: Заседание правительства прошло на казахском языке




Отправлено: 28.02.18 - 18:34
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Народный контроль
Re: Заседание правительства прошло на казахском языке




Отправлено: 28.02.18 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
А вообще-то, идут сплошным потоком штампы бытового сознания.

Интересно,почему то мне ни кто аргументированно не ответил.

§ 112
Re: Заседание правительства прошло на казахском языке
112


(Пользователи)
Сообщений: 9680
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.02.18 - 19:14
Комментарий удален модератором.
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§ 112
Заседание правительства прошло на казахском языке
112


(Пользователи)
Сообщений: 9680
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.02.18 - 19:26
Комментарий проходит проверку.
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§ 112
Заседание правительства прошло на казахском языке
112


(Пользователи)
Сообщений: 9680
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.02.18 - 19:29
Комментарий проходит проверку.
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Гость
Заседание правительства прошло на казахском языке




Отправлено: 28.02.18 - 19:40
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