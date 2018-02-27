Горожанин_kst Re: Заседание правительства прошло на казахском языке #105





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1019

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:40 Цитата: Бывалый:

А теперь начинаешь мяукать "давайте жить дружно"?

Я ограниченным людям свою дружбу не навязываю!

Открыто говорю о том что "ПРАВО имеем!", со всеми вытекающими. В дружбу пусть, вон, в Ассамблеях всяких олдермены от диаспор играют. Мы - представители второго по численности этноса в стране. Уважайте это, если хотите уважения к себе. Всего лишь.