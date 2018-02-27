Цитата: Бывалый:



То есть ты сейчас признаешь, что Казахстан был колонизирован, а не "добровольно присоединен"?



На то, был Казахстан колонией или нет, существует несколько взглядов просвещённых людей. например:1. Политическое самоуправление сохранилось только на уровне волостей и округов. На более высоких уровнях такого самоуправления не было.



2. Географической обособленности особой не было.



3. Экономическая эксплуатация была в виде отбора земель для переселенцев и эксплуатации месторождений. Однако особого экономического интереса в собственно продвижении Российской империи в Среднюю Азию не было - были лишь желание насолить Британской империи и самодеятельность отдельных командиров вроде полковника Михаила Черняева. Последнему приказали лишь закрепиться на границе Кокандского ханства, а он в нарушение приказа захватил Аулие-ата, Чимкент и Ташкент (за что потом и пострадал карьерой). В целом из метрополии ШЛО БОЛЬШЕ ДЕНЕГ ЧЕМ ЗАБИРАЛОСЬ



4. Особого ущемления в гражданских правах не было. Стандартно казахи имели те же права, что и сельские обыватели центральных губерний, но платили меньше налогов и не несли воинской повинности. Кроме того, казахи были депутатами Государственной Думы, так что поражения в правах и сегрегации не было.



5. Русские школы принимали в основном добровольцев из знати, которые использовали их как трамплин.