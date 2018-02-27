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§ NG.kz
Заседание правительства прошло на казахском языке
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31643
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.02.18 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В отличие от заседаний, проводимых ранее, министры, озвучивая свои доклады, не делили выступление на русско- и казахоязычное, предпочитая говорить только на казахском языке.
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Re: Заседание правительства прошло на казахском языке




Отправлено: 28.02.18 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
И правда, зачем блюсти политкорректность, если прямо написано "русские "? Не Бабайка, не Баба Яга и пр. мифические персонажи, а конкретно - русские . Ясно, какие настроения в семье и кто вырастет при таком воспитании. Ну и что ждать нам от будущего"

"Не стоит судить красоте леса по одному дереву". Так же и в данной ситуации.

Бывалый
Re: Заседание правительства прошло на казахском языке




Отправлено: 28.02.18 - 15:48
Комментарий удален модератором.

§ Горожанин_kst
Re: Заседание правительства прошло на казахском языке
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1019
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 28.02.18 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А сейчас просто власть поменялась.

Пусть так, но зачем БЫДЛОванство перетаскивать?! Гонимые-гонители...а по человечески жить когда начнём?чтоб как у Еуропе?
Профайл

пэтриот
Re: Заседание правительства прошло на казахском языке




Отправлено: 28.02.18 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ
И правда, зачем блюсти политкорректность, если прямо написано "русские "? Не Бабайка, не Баба Яга и пр. мифические персонажи, а конкретно - русские . 

Уже и не знаю что это ?
Читаем по слогам - ,,мы ему сказали,, . Далее расшифровка :,,мы,, - это отец ребенка и его сосед Олейник , через забор - сосед. Он его (Олейника) с пелёнок видел - вживую . Ехали они вместе, в одной машине .Без перегородок
Если что чай который пили -,,Ахмад,, (не Кадыров) . Просто ,,Ахмад,,

§ Горожанин_kst
Re: Заседание правительства прошло на казахском языке
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1019
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 28.02.18 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Дай-то конечно бог чтобы казахи оказались не такими же, как то многочисленное русское быдло, понаехавшее сюда в годы целины и безнаказанно веселившееся-куражившееся тут потому что русских в Казахстане тогда было большинство и они были при власти...

А по-твоему как, даёт?) Или уже особо усердные "орала на мечи" перековывают? Если всё отчётливее призывы (что-то подобное озвученному тобой) звучат в блогосфере, о том что "улыбаясь отвечаем по казахски на любое обращение на русском". И пофигу, что обучение не налажено, что методики постоянно меняются, что алфавит переиначивается. Есть почва на чём людей разделить...чтоб и дальше властвовать, беззаботно.
Профайл

Ленин
Re: Заседание правительства прошло на казахском языке




Отправлено: 28.02.18 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто-нибудь видел такие учебники на казахском языке - молекулярная физика, сомпромат, дифференциальная биомеханика и.т.д

ТАНОМИ
Re: Заседание правительства прошло на казахском языке




Отправлено: 28.02.18 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

То есть ты сейчас признаешь, что Казахстан был колонизирован, а не "добровольно присоединен"?


На то, был Казахстан колонией или нет, существует несколько взглядов просвещённых людей. например:1. Политическое самоуправление сохранилось только на уровне волостей и округов. На более высоких уровнях такого самоуправления не было.

2. Географической обособленности особой не было.

3. Экономическая эксплуатация была в виде отбора земель для переселенцев и эксплуатации месторождений. Однако особого экономического интереса в собственно продвижении Российской империи в Среднюю Азию не было - были лишь желание насолить Британской империи и самодеятельность отдельных командиров вроде полковника Михаила Черняева. Последнему приказали лишь закрепиться на границе Кокандского ханства, а он в нарушение приказа захватил Аулие-ата, Чимкент и Ташкент (за что потом и пострадал карьерой). В целом из метрополии ШЛО БОЛЬШЕ ДЕНЕГ ЧЕМ ЗАБИРАЛОСЬ

4. Особого ущемления в гражданских правах не было. Стандартно казахи имели те же права, что и сельские обыватели центральных губерний, но платили меньше налогов и не несли воинской повинности. Кроме того, казахи были депутатами Государственной Думы, так что поражения в правах и сегрегации не было.

5. Русские школы принимали в основном добровольцев из знати, которые использовали их как трамплин.

Бывалый
Re: Заседание правительства прошло на казахском языке




Отправлено: 28.02.18 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
а по человечески жить когда начнём?

А чо ты тока щас об этом вспомнил?
Чо лет 30+ назад не вспоминал?
Потому что тебе это никак не мешало, когда оно было в другую сторону направлено?
А теперь начинаешь мяукать "давайте жить дружно"?
Хм...
Цитата:
Горожанин_kst:
А по-твоему как, даёт?)

По-разному...
Зависит от краев...
Но в целом наблюдаю что казахи гораздо, гораздо терпимее к тому, что кто-то разговаривает на другом языке...
Цитата:
Горожанин_kst:
обучение не налажено, что методики постоянно меняются, что алфавит переиначивается

Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет причины (отговорки).

ТАНОМИ
Re: Заседание правительства прошло на казахском языке




Отправлено: 28.02.18 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Продолжение:
6. На территории областей присутствовал воинский контингент, но сильного полицейского надзора не было.

Так что если Казахстан и был колонией Российской империи, то в весьма мягком варианте - как нынешние "заморские территории" той же Франции. Ключевого параметра, мощной экономической эксплуатации, не было - по сути, Российская империя пришла к нам лишь для военного присутствия и обороны своей промышленной базы - Урала. Конечно, прав у казахов Букеевской орды в составе Российской империи было меньше, чем у жителей Финляндии, но все же больше, чем у жителей центральных губерний России.

Продолжение: После Октябрьской революции и создания СССР расценивать Казахстан как колонию не стоит по следующим причинам:

1. Произошло объединение земель казахов в единый политический и административный объект - Казахскую Советскую Социалистическую Республику.

2. КазССР была членом формальной конфедерации после подписания договора об образовании СССР. А если вспомнить, то в этом договоре был пункт 26 "За каждой из союзных республик сохраняется право свободного выхода из Союза", что является весьма важным юридическим и историческим обоснованием независимости и вообще суверенитета Казахстана. Также согласно Конституции СССР Казахская ССР была суверенным государством.
Поэтому говорить о том, что Казахская ССР была колонией СССР, абсолютно неправомерно.

андрей
Re: Заседание правительства прошло на казахском языке




Отправлено: 28.02.18 - 16:21
Комментарий удален модератором.

ТАНОМИ
Re: Заседание правительства прошло на казахском языке




Отправлено: 28.02.18 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Продолжение
Но надо помнить, что СССР не был обычным национальным государством - он был базой и экспериментом международного коммунистического движения, которое стремилось к всемирному господству. Поэтому он управлялся колониальными методами - на всей своей территории. Практически все население СССР было в общем-то одной большой колонией коммунистической сети, и практически все страдали в той или иной мере.

Ну, хорошо, пусть колония. А вот что странно. Как утверждают очевидцы, к англичанам, которые считали позорным садиться за один стол с индусами (речь не об индусской знати) у индусов очень своеобразное отношение. Наверное, у них в подкорке записано, что если бы не эта чопорная нация, жила бы Индия по сей день в глубоком феодализме и еще большей нищете. Англичан воспринимают не как бывших колонизаторов, а скорее как спасителей и благодетелей. Думаю, это признак благородства нации

ТАНОМИ
Re: Заседание правительства прошло на казахском языке




Отправлено: 28.02.18 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вообще-то, идут сплошным потоком штампы бытового сознания. Странно, что ещё 112-й не активен

Гость
Re: Заседание правительства прошло на казахском языке




Отправлено: 28.02.18 - 16:43
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Заседание правительства прошло на казахском языке




Отправлено: 28.02.18 - 17:18
Комментарий удален модератором.

§ Горожанин_kst
Re: Заседание правительства прошло на казахском языке
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1019
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 28.02.18 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Чо лет 30+

Чудак, а тебе сколько лет тогда было? Мне лет 10. Чё от меня тогда зависело?! А ты похоже уже тогда глобальные вопросы решал? Как и сейчас, впрочем. Уймись, вещун неумный, вувузелла нацмэнов упоротых.
И, да, лет в 10 я ХОТЕЛ учить язык моего доброго деда-соседа и его бабушки, которые неизменно привечали нас малышей, ВНЕ зависимости от языка и национальности, угощали чаем и баурсаками, куртом. И я учил в силу своих сил и умений, в силу корявых школьных учебных курсов. Кое-что разумею.
Но сейчас у меня всё меньше для этого (обучения) оснований, потому что меньше становиться среди его носителей тёплых и живых Людей, всё больше напыщенных, праздных взяточников и воров, неумных гордецов без какой либо почвы для этого.
Профайл
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