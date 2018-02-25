Цитата: Бывалый:

При капитализме за прокол на руководящей работе человека увольняют, а при социализме выгоняли из партии да сажали в тюрьму.

Вот такой вот добрый и человечный социализм ))))

дядя бывалый, ты дурак?Цитата: Бывалый:

А вот если не успел на "выкинули", то всё - жди когда в сл раз "выкинут", авось успеешь.

Разница - кардинальная.

разница в отсутствии товара и отсутствии "более" дешёвого товара одна и та же, если у тебя денег только на дешёвый товар за так, тебе не дадут... или ты в какой то другой реальности обитаешь?