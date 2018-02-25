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§ NG.kz
Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31643
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.02.18 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У Красной армии 23 февраля – столетний юбилей. И вновь откровенному шельмованию подвергаются символы периода становления Советской власти в 1918 году. Так что же думать простому человеку?
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ярманка
Re: Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем




Отправлено: 27.02.18 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
конские ляШки

щаколятки - ещё .

Маркс
Re: Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем




Отправлено: 27.02.18 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Эти ваши ярмарки - отголоски совка и для совков же, любящих халяву да потолкаться в очереди.

Из любимой вами Вики:
"Наиболее важным периодом в становлении ярмарок является первая половина XII в. В это время ярмарки получили широкое распространение во Франции, Англии, Швейцарии, Священной Римской империи. До того времени в крупных центрах Ближнего Востока местные ярмарки проводились во время больших религиозных праздников."

Вот жеж совки проклятущие. Пронзили таки временной континуум и в 12 веке наделали ярмарок. Отдохнуть бы вам надо, г-н Бывалый, на ярманку можа сходить, а то сидите там уже за 10 штук в час, совсем бяда с головой может приключиться. А может и поздно уже ...

§ Victor Yang
Re: Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10365
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.02.18 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Да ладно! И на ярманках скука смертная?

Да ярмарки нынешние - не более чем разрекламированная акция. Всё можно, при желании, найти по такой же цене, а то и дешевле, в обычный день, только не так концентрировано. Они больше для продавцов, ярмарки эти, нежели для покупателей.
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§ Медный
Re: Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1822
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 28.02.18 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
При капитализме за прокол на руководящей работе человека увольняют, а при социализме выгоняли из партии да сажали в тюрьму.
Вот такой вот добрый и человечный социализм ))))

дядя бывалый, ты дурак?Цитата:
Бывалый:
А вот если не успел на "выкинули", то всё - жди когда в сл раз "выкинут", авось успеешь.
Разница - кардинальная.

разница в отсутствии товара и отсутствии "более" дешёвого товара одна и та же, если у тебя денег только на дешёвый товар ;-) за так, тебе не дадут... или ты в какой то другой реальности обитаешь?
Профайл

§ Медный
Re: Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1822
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 28.02.18 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Они больше для продавцов, ярмарки эти, нежели для покупателей.

это, да :-)
Профайл

Маркс
Re: Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем




Отправлено: 28.02.18 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Они больше для продавцов, ярмарки эти, нежели для покупателей.

Они больше для акимата.

Директор Пляжа
Re: Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем




Отправлено: 28.02.18 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Эти ваши ярмарки - отголоски совка и для совков же, любящих халяву да потолкаться в очереди.

Можно посмеяться?
Из глубины феодальных веков они, товарисч.
В капиталистическом обществе прижились за будь здоров. И устраиваются очень часто и помимо продуктовых. Ты бы с Астаны выезжал бы куда периодически, а? Вроде имеешь, со своих слов возможность. Узнал бы каков он белый свет не из Вики.Цитата:
Бывалый:
При капитализме за прокол на руководящей работе человека увольняют, а при социализме выгоняли из партии да сажали в тюрьму.

А тут мне кажется пора плакать. Тебя понесло ))

Бывалый
Re: Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем




Отправлено: 28.02.18 - 12:17
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Бывалый
Re: Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем




Отправлено: 28.02.18 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Из глубины феодальных веков они, товарисч.

Ярмарка тех годов - это торжище ради (рас)продажи товаров за ту цену, которую устанавливает продавец, а не за ту, которую ему диктует организатор ярмарки.
Истинная ярмарка - это базар из бабушек-дачниц, продающих свои помидорчики/огурчики/укропчики на площади возле магазина.
А нынешние кустанайские ярмарки - это принудительное предоставление халявы производителями покупателям в обмен на благосклонность местных властей к участвующим в ней производителям.
В основе организации этих ярмарок лежит коррупционное по своей сути явление...
А вы этому еще и рукоплещите /*фейспалм*/ в силу собственного слабоумия...

Историк
Re: Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем




Отправлено: 28.02.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ярмарка тех годов - это торжище ради (рас)продажи товаров за ту цену, которую устанавливает продавец, а не за ту, которую ему диктует организатор ярмарки.
Истинная ярмарка - это базар из бабушек-дачниц, продающих свои помидорчики/огурчики/укропчики на площади возле магазина.
А нынешние кустанайские ярмарки - это принудительное предоставление халявы производителями покупателям в обмен на благосклонность местных властей к участвующим в ней производителям.
В основе орга

Немного истории. Ярмарки в Костанае проводились давно. Раньше до строительства набережной, можно видеть вдоль берега Тобола вкопанные в землю каменные столбики с металлическим кольцом. Здесь находился один из рынков по торговле КРС. Таких рынков было в городе 4, места были платные. Вдоль рядов, где шла оживленная торговля живым товаром, не спеша прохаживались контролеры рынка. Они брали плату за место, и прислушивались к разговорам между покупателем и продавцом. Если продавец назначал за свою скотину заоблачную цену и отпугивал покупателей. Следовало наказание. Продавец получал немного камчи, и изгонялся с рынка. Хозяева рынков следили за проходимостью товара на рынке, и дорожили своей репутацией.

Бывалый
Re: Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем




Отправлено: 28.02.18 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Историк:
Если продавец назначал за свою скотину заоблачную цену и отпугивал покупателей. Следовало наказание. Продавец получал немного камчи, и изгонялся с рынка.

Фантазии свои оставьте в стороне.

Директор Пляжа
Re: Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем




Отправлено: 28.02.18 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А вы этому еще и рукоплещите

Гыы..где ты такое видывал?
Еще один любитель приписывать свои влажные фантазии в виду указанного именно тобой..
Цитата:
Бывалый:
собственного слабоумия.

Кстати, без Вики, уже никак, своими словами?
Цитата:
Бывалый:
- это принудительное предоставление халявы производителями покупателям в обмен на благосклонность местных властей к участвующим в ней производителям.

Ну вот как то не сочетается это с капитализмом ))
Явные признаки "совка", в его самых страшных снах и проявлениях.

Бывалый
Re: Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем




Отправлено: 28.02.18 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
где ты такое видывал?

Ну вы же рады ярмаркам...
Рады тому, что там производителей заставляют подешевле продать вам товары...
Это ли не рукоплескание?
Цитата:
Директор Пляжа:
Ну вот как то не сочетается это с капитализмом ))
Явные признаки "совка"

Отголоски это совки.
Производители - совки.
Ведутся на такие увещевания.
Рабы.
Были бы свободные люди - послали бы лесом акима с его предложением поучаствовать в такой "ярмарке", а если бы он потом палки в колеса начал вставлять - в суд бы подали.
Но нет - утерлись и торгуют против своей воли.

Директор Пляжа
Re: Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем




Отправлено: 28.02.18 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ну вы же рады ярмаркам...

Кто вы? :lol:
Цитата:
Бывалый:
Отголоски это совки.
Производители - совки.
Ведутся на такие увещевания.
Рабы.

Еще раз повторюсь, в самых страшных его проявлениях. А сейчас как за милую душу, в независимом государстве.
:lol:
Цитата:
Бывалый:
Были бы свободные люди

А разве они не свободные, все эти производители и продавцы? Как так? У нас свободный рынок же?
Цитата:
Бывалый:
Но нет - утерлись и торгуют против своей воли.

Самое что смешное и интересное, в СССР такого не было.
:-P

Бывалый
Re: Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем




Отправлено: 28.02.18 - 18:30
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