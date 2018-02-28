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§ NG.kz
Как меня за фотографию вокзала наказали
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31643
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.02.18 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавно ехал поездом "Челябинск-Новосибирск". Этот поезд заезжает в Петропавловск и там проходит пограничный контроль. Сижу я у окна, смотрю на здание вокзала,дай думаю сфоткаю на телефон. И тут меня сзади за руку хоп! И повели "оформлять" злоумышленника и шпиона люди в погонах.
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Бывалый
Re: Как меня за фотографию вокзала наказали




Отправлено: 28.02.18 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А с каких пор оно стало стратегическим объектом, которое нельзя фотографировать?

ХЗ.
В РФ вот это стратегические объекты.
У них вроде в КоАП прям статья и штраф.
Цитата:
Victor Yang:
Оно может представлять архитектурную ценность или историческую.

Это не повод чтобы его фотографировали.
Станции московского метро тоже представляют архитектурную и историческую ценность, как и картины в третьяковке, однако фоткать их запрещено.
Цитата:
Гость:

В московском метро фоткать нельзя.
Попробуй, если не веришь.
Тебя тут же уволокут и оштрафуют.
Испытано было лет 12 еще назад.
Дали протокол адмнарушения с указанием статьи, квиточек, все как полагается... Но нервов потрепали внушительно...

§ Victor Yang
Re: Как меня за фотографию вокзала наказали
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10365
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.02.18 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
В РФ вот это стратегические объекты.
У них вроде в КоАП прям статья и штраф.

http://www.interesmir.ru/o-zaprete-i-razreshenii-na-fotosemku-na-transporte-vokzalyi-aeroportyi-metro-i-t-p/
Профайл

Антиквар .
Re: Как меня за фотографию вокзала наказали




Отправлено: 28.02.18 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут один , монеты в Москву , ценные перевозит и то с рук сошло .

Падлец Якин
Re: Как меня за фотографию вокзала наказали




Отправлено: 28.02.18 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народ, причем тут памятник или не памятник. Проблема же в другом. Государственый человек в форме видет себя как цыган, мошеник короче.
Цитата:
Антиквар .:

Сувенирку он вез в москву, нудишь тут без повода,старый.
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