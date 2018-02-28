Цитата: Victor Yang:

А с каких пор оно стало стратегическим объектом, которое нельзя фотографировать?

ХЗ.

В РФ вот это стратегические объекты.

У них вроде в КоАП прям статья и штраф.

Цитата: Victor Yang:

Оно может представлять архитектурную ценность или историческую.

Это не повод чтобы его фотографировали.

Станции московского метро тоже представляют архитектурную и историческую ценность, как и картины в третьяковке, однако фоткать их запрещено.

Цитата: Гость:



В московском метро фоткать нельзя.

Попробуй, если не веришь.

Тебя тут же уволокут и оштрафуют.

Испытано было лет 12 еще назад.

Дали протокол адмнарушения с указанием статьи, квиточек, все как полагается... Но нервов потрепали внушительно...