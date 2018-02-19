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≡ В Костанае ищут пропавшего 4 дня назад доктора-реаниматолога онкодиспансера		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае ищут пропавшего 4 дня назад доктора-реаниматолога онкодиспансера
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31643
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.02.18 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Последний раз 36-летнего Ербола Какимова видели 15 февраля утром в районе школы № 4 Костаная. Врач-реаниматолог областного онкодиспансера отвел ребенка на занятия, но на работе так и не появился.
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Prosto
Re: В Костанае ищут пропавшего 4 дня назад доктора-реаниматолога...




Отправлено: 19.02.18 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молю и верю, что все хорошо!!!! Дай Бог , чтобы нашёлся живым и невредимым!

§ Серый волк
Re: В Костанае ищут пропавшего 4 дня назад доктора-реаниматолога...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9431
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 19.02.18 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лампасоносного генерала нужно за ноги потрясти, глядишь и у его мафии наркоторгового картеля что-то звякнет.
Профайл

guest
Re: В Костанае ищут пропавшего 4 дня назад доктора-реаниматолога...




Отправлено: 19.02.18 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
окнодиспансера ???

Лариса
Re: В Костанае ищут пропавшего 4 дня назад доктора-реаниматолога...




Отправлено: 21.02.18 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это уже второй пропавший врач за февраль. В Красногорске(московская область), врач- кардиолог отвела сына в школу и бесследно пропала 4 февраля.... Странно врачи пропадают.....

Гость
Re: В Костанае ищут пропавшего 4 дня назад доктора-реаниматолога...




Отправлено: 22.02.18 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А на том месте уже пропадала девочка несколько лет назад, перешла дорогу и всё! Не слышала, чтобы её нашли. Странное место...

гуля
Re: В Костанае ищут пропавшего 4 дня назад доктора-реаниматолога...




Отправлено: 26.02.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нашелся потеряшка? чет никаких новостей

9
Re: В Костанае ищут пропавшего 4 дня назад доктора-реаниматолога...




Отправлено: 28.02.18 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
нашли его? что-то тишина про него :-(
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