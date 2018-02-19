Гость Re: В Костанае ищут пропавшего 4 дня назад доктора-реаниматолога... #5







Отправлено: - 09:23 А на том месте уже пропадала девочка несколько лет назад, перешла дорогу и всё! Не слышала, чтобы её нашли. Странное место...