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Куратор темы: drakon
§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13441
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.02.18 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хороший Гость:
Причём тут конституция?

Вечерком - посиди и подумай... :lol:
Профайл

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 28.02.18 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Амнистию , давай ! Сегодня последний день :lol: :lol: :lol: Amnesty International - негодует ! ;-)

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 28.02.18 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/Доктор СИЗО:
придурошный квартальный

Наш , до белой горячки напивался , и имел теплицу на огороде стеклянную с цветами , про самогон уже молчу . Бахе , своему родственнику привет передавай , завтра отключат уже то форума .

Хороший Гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 28.02.18 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вечерком - посиди и подумай... :lol:


Не адекватная реакция, на верную информацию.
То-ли грубость, то-ли стёб?
А просто сказать, да погоречился, сил не хватает?
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Страница 757 из 757«1...755756757
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