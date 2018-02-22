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§ NG.kz
Зиме - финал, щукарям - заботы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31632
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.02.18 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Считается, что в это время рыба не активна из-за кислородного голодания. Она мало передвигается, экономя силы, и страдает отсутствием аппетита. Но щука без еды не может даже в это проблемное время.
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§ шолом рубашкин
Re: Зиме - финал, щукарям - заботы
шолом рубашкин


(Пользователи)
Сообщений: 1174
Регистрация: 11.01.13
Отправлено: 22.02.18 - 18:47
Комментарий удален модератором.
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§ Vital
Re: Зиме - финал, щукарям - заботы
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5406
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.02.18 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


Круче тургая нет у нас не че....


П.с. не я.
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рыбак
Re: Зиме - финал, щукарям - заботы




Отправлено: 27.02.18 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
не я

А че , хвастаешся ?

§ Vital
Re: Зиме - финал, щукарям - заботы
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5406
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.02.18 - 00:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это вы рыбаки хвастаитесь друг перед другом. А я поделился радостью своего родственика.
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Гость
Зиме - финал, щукарям - заботы




Отправлено: 28.02.18 - 00:18
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