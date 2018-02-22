NG.kz Зиме - финал, щукарям - заботы



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 18:47 Считается, что в это время рыба не активна из-за кислородного голодания. Она мало передвигается, экономя силы, и страдает отсутствием аппетита. Но щука без еды не может даже в это проблемное время.

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