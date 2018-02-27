/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Жулики продают поддельные айфоны		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Жулики продают поддельные айфоны
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31632
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.02.18 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
24 февраля года на "Зеленом рынке" ко мне и моему другу подошел мужчина 45 - 50 лет и предложил телефон Айфон 7 всего за 50 000 тенге.
Читать новость

Антиквар .
Re: Жулики продают поддельные айфоны




Отправлено: 27.02.18 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
вас анонимов не будет

И тебя , забанят , " Полноправный " , не нужен тут такой Цитата:
Vital:
Лучше не разговаривать с ними вабще, мозг выносят сильно, еле отстают.

Антиквар .
Re: Жулики продают поддельные айфоны




Отправлено: 27.02.18 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
москве в антиквар зашел

Если бы случайно , пограничники на границе увидели , Цитата:
Vital:
Долго потом смеялся..

когда вышел бы из тюрьмы

неравнодушная
Re: Жулики продают поддельные айфоны




Отправлено: 27.02.18 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Одно меня радует.

супер, золотые слова хоть что то радует, но не надолго. :-P :-P :-P :-P

неравнодушная
Re: Жулики продают поддельные айфоны




Отправлено: 27.02.18 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Антиквар .:
когда вышел бы из тюрьмы

да , там работают парикмахеры профессионалы :-P :-P :-P :-P :-P и помоют и побреют . наголо под ноль. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

неравнодушная
Re: Жулики продают поддельные айфоны




Отправлено: 27.02.18 - 23:54
Комментарий удален модератором.

§ yeti91
Re: Жулики продают поддельные айфоны
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 594
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 28.02.18 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это не подделка,это сейчас -«репликой» называется,по 28 тыщ полный интерет
Профайл

Гость
Жулики продают поддельные айфоны




Отправлено: 28.02.18 - 00:19
Комментарий проходит проверку.

Гость
Жулики продают поддельные айфоны




Отправлено: 28.02.18 - 00:20
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 59
Пользователей: 1
Всего: 60

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх