Цитата: Горожанин_kst:

А проще уехать, чем за своё на своей Родине стоять..." Все реновации к тому толкают.

Почему сразу уезжать? А где вас кто то с хлебом и солью ждёт? Я к примеру раз живу в Казахстане,изучила язык государства где я проживаю и обычай коренного населения. А кому из вас кто то запретил это сделать?