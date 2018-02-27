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§ NG.kz
Заседание правительства прошло на казахском языке
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31632
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.02.18 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В отличие от заседаний, проводимых ранее, министры, озвучивая свои доклады, не делили выступление на русско- и казахоязычное, предпочитая говорить только на казахском языке.
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§ pandit
Re: Заседание правительства прошло на казахском языке
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 285
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 27.02.18 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, кто из этого или прежнего правительства

цитата:
"обеспечивал политическое прикрытие этой комбинации."
конец цитаты.

Речь об арестованных 22 млрд ₸ из Нацфонда.

Отсюда [url=http://ratel.kz/outlook/kto_v_astane_pomogaet_derbanit_natsfond]

[Исправлено: pandit, 27.02.2018 - 21:53]
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Читатель 1
Re: Заседание правительства прошло на казахском языке




Отправлено: 27.02.18 - 21:53
Комментарий удален модератором.

Хохол
Re: Заседание правительства прошло на казахском языке




Отправлено: 27.02.18 - 22:01
Комментарий удален модератором.

ТАНОМИ
Re: Заседание правительства прошло на казахском языке




Отправлено: 27.02.18 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
иннесса чернышева и малик мурзалин сидели на планерки выпучив глаза и озирались по сторонам ловя кто как реагирует , но остальные уставились в одну точку понимая через слово и не понимая всего процесса и желали чтобы это все скорей закончилось


Смешно!!!
:lol: :lol: :lol:

пэтриот
Re: Заседание правительства прошло на казахском языке




Отправлено: 27.02.18 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst
НИ ОДНОГО "лица европейской национальности", русского проще

Женского пола подойдёт?
,,,директор КГУ "Гимназия № 38 Усть-Каменогорска" Инесса Чернышева.,,, . Согласен , мало ! Но одна точно была
Фото выбирали ,,скрытые враги,, ! :-)

Марат
Re: Заседание правительства прошло на казахском языке




Отправлено: 27.02.18 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С таким отворотом от России скоро придется говорить на китайском. Грустно это. Ладно бы жизнь менялась к лучшему.

Народный контроль
Re: Заседание правительства прошло на казахском языке




Отправлено: 27.02.18 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правильно, в любом государстве заседание правительства должно проводиться на государственном языке!

пэтриот
Re: Заседание правительства прошло на казахском языке




Отправлено: 27.02.18 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
 Алиса
если про кувалду и подразумевать действа руками, тогда надо предлог "по" употреблять: по - русски

Не получается ,,по,, - это когда предлагается ,, куда-то,, идти.
В данном случае с помощью кувалды и ,, такой-то,, м....и! Слово ,,по,, близко даже не подходит - надо ещё одно совещание устроить.Я настаиваю :-)

Падлец Якин
Re: Заседание правительства прошло на казахском языке




Отправлено: 27.02.18 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

Не че неправильно. Пол страны незнают языка. Патриоты постоянно показывают на германию, там же учат. Так там есть смысл учить вот и учат.

§ Горожанин_kst
Re: Заседание правительства прошло на казахском языке
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1012
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 27.02.18 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

В нормальном государстве всё крутится не возле языка и отдельной нации, назначенной в конкретный исторический период "за шишку тянуть". Интересы всего населения страны учитываться должны, не так? На государственном и региональных уровнях. Но это в нормальных. В нашем же затевается программа переселения, чтоб размыть вопрос. Делается по максимуму, чтоб в голове нетитульных отложилось"А проще уехать, чем за своё на своей Родине стоять..." Все реновации к тому толкают. Образование, главное...внешне и косвенно-переимования повсеместные и зачастую неуместные, латинизация, которую обосновали на отсутствии оснований, и т.д.
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§ Алиса
Re: Заседание правительства прошло на казахском языке
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3999
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 27.02.18 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:

:lol: :lol: :lol:
Профайл

Народный контроль
Re: Заседание правительства прошло на казахском языке




Отправлено: 27.02.18 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
А проще уехать, чем за своё на своей Родине стоять..." Все реновации к тому толкают.

Почему сразу уезжать? А где вас кто то с хлебом и солью ждёт? Я к примеру раз живу в Казахстане,изучила язык государства где я проживаю и обычай коренного населения. А кому из вас кто то запретил это сделать?

Читатель 1
Re: Заседание правительства прошло на казахском языке




Отправлено: 27.02.18 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо....)), но тогда логично - везде и всем (госаппарат) на гос. языке вести все заседания. Чего тянуть?? (к этому же стремитесь, так и будьте последовательными)

Нурлан
Re: Заседание правительства прошло на казахском языке




Отправлено: 27.02.18 - 23:13
Комментарий удален модератором.

Падлец Якин
Re: Заседание правительства прошло на казахском языке




Отправлено: 27.02.18 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

Вот заливает Танюха про языковой патриотизм.
Учить ты стала язык по причине простой, позднее замужество ,скорей всего долгожданое, за человека кореной нации.
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