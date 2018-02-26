Тоже патриот Re: "Турксиб-Астана", ну и где ваши новые вагоны? #2







Отправлено: - 19:51 Ехал в этом поезде , сообщением Костанай- Алматы, на прошлой неделе. Весь состав был покрыт сажей- грязный, внутри и снаружи, окна мутные от хронического отсутствия хоть какой -то уборки. Со мной в вагоне ехали россияне, наши бывшие сограждане. Мне было неловко, если честно, от такого позора. Как будто это я виноват, что все грязно и облезло. Странно все это- вроде бы нет ничего сложного, достаточно просто следить за порядком, но коли нет надзора, то нет и ответственности. Не хочется сейчас надувать щеки и говорить об экспо и прочих достижениях нашей страны. Потому что, все наши победы меркнут, когда остаёшься один на один с подобным безобразием. Ведь, как известно, разруха не клозетах, а в головах!