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≡ "Турксиб-Астана", ну и где ваши новые вагоны?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Турксиб-Астана", ну и где ваши новые вагоны?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31632
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.02.18 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 26 февраля, встретил знакомых из Алматы. Они приехали на поезде. Когда встречал - ужаснулся: первые пять вагонов - это что-то!
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§ 112
Re: "Турксиб-Астана", ну и где ваши новые вагоны?
112


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Сообщений: 9674
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.02.18 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что сделала бы полициясфотай ты вагон снутри и снаружи?
Я постоянно фотал вагоны и никто никогда ничего..
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Тоже патриот
Re: "Турксиб-Астана", ну и где ваши новые вагоны?




Отправлено: 26.02.18 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ехал в этом поезде , сообщением Костанай- Алматы, на прошлой неделе. Весь состав был покрыт сажей- грязный, внутри и снаружи, окна мутные от хронического отсутствия хоть какой -то уборки. Со мной в вагоне ехали россияне, наши бывшие сограждане. Мне было неловко, если честно, от такого позора. Как будто это я виноват, что все грязно и облезло. Странно все это- вроде бы нет ничего сложного, достаточно просто следить за порядком, но коли нет надзора, то нет и ответственности. Не хочется сейчас надувать щеки и говорить об экспо и прочих достижениях нашей страны. Потому что, все наши победы меркнут, когда остаёшься один на один с подобным безобразием. Ведь, как известно, разруха не клозетах, а в головах!

На пределе
Re: "Турксиб-Астана", ну и где ваши новые вагоны?




Отправлено: 26.02.18 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда уберут Рожко или как его там

§ 112
Re: "Турксиб-Астана", ну и где ваши новые вагоны?
112


(Пользователи)
Сообщений: 9674
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.02.18 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тоже патриот:
Со мной в вагоне ехали россияне, наши бывшие сограждане. Мне было неловко, если честно, от такого позора. Как будто эт

Не понял, это почему тебе было стыдно, ты должен создать был вагон и не создал его?
Тем более перед бывшими?
Германцы приезжают и снимают у меня хаты и мне не стыдно почему то..
Ведь и они к этому руку приложили..
Зачем брат унижаешь в себе свое достоинство?
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§ Алиса
Re: "Турксиб-Астана", ну и где ваши новые вагоны?
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3999
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 26.02.18 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А что сделала бы полициясфотай ты вагон снутри и снаружи?

Ой, Марик, это ж стратегический объект! А вдруг враги фоткают и потом всем покажут :-o :-o :-o
8-)
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§ drakon
Re: "Турксиб-Астана", ну и где ваши новые вагоны?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13437
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.02.18 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Германцы приезжают и снимают у меня хаты и мне не стыдно почему то..


Марик,ну ты же свои Хаты - ремонтируешь... :lol:
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Вот где я
Re: "Турксиб-Астана", ну и где ваши новые вагоны?




Отправлено: 26.02.18 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где, где 2 вагона на маршруте Костанай - Аркалык. ;-)

Пассажир
Re: "Турксиб-Астана", ну и где ваши новые вагоны?




Отправлено: 27.02.18 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я часто езжу (2 раза в месяц) на нем. Турксиб-Астана написала что у них нет бокса в Костанае чтобы помыть в мороз вагоны. Но это отмазка. В Алматы же есть, надо просто платить.

Очень неудобный ваш сайт, чтобы фото вставить нужна регистрация, а зарегистрироваться нельзя. Тупик :-(

§ Вася Картошкин
Re: "Турксиб-Астана", ну и где ваши новые вагоны?
Вася Картошкин


(Пользователи)
Сообщений: 50
Регистрация: 09.01.17
Отправлено: 27.02.18 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вот где я:
где 2 вагона на маршруте Костанай - Аркалык.

Это и все что наверное могли купить а на большее видно денег не хватило.Тогда как они собираются летом еще партию вагонов покупать.
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§ Рудничанин
Re: "Турксиб-Астана", ну и где ваши новые вагоны?
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 569
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 27.02.18 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вот где я:
маршруте Костанай - Аркалык

Да и маршрута как такового наверно уже нет. Я на прошлой неделе был на ЖД и на табло видел новый маршрут "Аркалык - Кульсары" прибытие где-то в 6:00, а "Костанай-Аркалык" не было. Кульсары - это город возле Каспийского моря, куда из Аркалыка только через Костанай попасть можно. Это что? Поезда "Костанай - Аркалык" теперь нет? Или это по определенным дням вместо него будет поезд "Аркалык - Кульсары"?
Кто в теме, пож. проясните ситуацию.
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Турксиб
Re: "Турксиб-Астана", ну и где ваши новые вагоны?




Отправлено: 27.02.18 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рудничанин:

Зачем поезд Костанай- Аркалык ? Это уже вчерашний день.
Сегодня в тренде Шымкент- Костанай.
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