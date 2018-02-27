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Куратор темы: drakon
ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 27.02.18 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сам не знаю чё пишу

1952/СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 27.02.18 - 17:15
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 27.02.18 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
к головному врачу , я так сразу и понял.
обидно. но пришло время.сам знашь болезнь. на а начинается.
а ты ластиком решил ее вылечить.

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 27.02.18 - 17:21
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 27.02.18 - 17:40
Комментарий удален модератором.

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 27.02.18 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:

Друзьям раздайте по ружью,
Ведь храбрецы средь них найдутся. Когда последний враг упал,
Труба победу проиграла,
Лишь в этот миг я осознал -
Насколько нас осталось мало.

ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 27.02.18 - 18:09
Комментарий удален модератором.
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Страница 756 из 756«1...754755756
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