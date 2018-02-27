наушники Re: Введение нулевых классов в школах перенесут на 2020 год... #1







Отправлено: - 16:32 Цитата: Это и финансово эффективно будет.

Мне одному этот параметр слух режет. Ведь когда дело касается акимов для их крузаков и прадо этот параметр вообще не является приоритетом, похоже даже в тройку не входит, или все те же ремонты проспектов и улиц раз в 2 года. Все лучшее детям, как говорится.