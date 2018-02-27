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§ NG.kz
Введение нулевых классов в школах перенесут на 2020 год из-за перехода на латиницу
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31632
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.02.18 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр образования и науки Ерлан Сагадиев сообщил, что обязательное введение нулевых классов в школах перенесут с 2019 на 2020 год. Единая программа и график подготовки учителей готовы, учебники прошли экспертизу, однако все они написаны на кириллице.
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наушники
Re: Введение нулевых классов в школах перенесут на 2020 год...




Отправлено: 27.02.18 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Это и финансово эффективно будет.

Мне одному этот параметр слух режет. Ведь когда дело касается акимов для их крузаков и прадо этот параметр вообще не является приоритетом, похоже даже в тройку не входит, или все те же ремонты проспектов и улиц раз в 2 года. Все лучшее детям, как говорится.

анатоль
Re: Введение нулевых классов в школах перенесут на 2020 год...




Отправлено: 27.02.18 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сагадиев посчитал, что на подготовку учебников на латинице нужно время.
Серьёзно....как он это посчитал???

шинар
Re: Введение нулевых классов в школах перенесут на 2020 год...




Отправлено: 27.02.18 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
решение правильное, лучше не торопиться, а приступать ко всему постепенно и обдуманно.

dana
Re: Введение нулевых классов в школах перенесут на 2020 год...




Отправлено: 27.02.18 - 17:25
Комментарий удален модератором.

неизвестный
Re: Введение нулевых классов в школах перенесут на 2020 год...




Отправлено: 27.02.18 - 17:42
Комментарий удален модератором.

Гость
Введение нулевых классов в школах перенесут на 2020 год из-за перехода на латиницу




Отправлено: 27.02.18 - 18:48
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