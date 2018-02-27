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§ NG.kz
Глазуновка переименована в Айсары
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31632
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.02.18 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь Глазуновский сельский округ будет называться Айсаринским округом, а село Глазуновка — Айсары.
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ваще
Re: Глазуновка переименована в Айсары




Отправлено: 27.02.18 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
так и хотят господа ономасты повторения у нас украинского сценария развала страны!


таки да. и переселенцы, оралманы не помогут ведь.
с другой стороны то много народа нашего.

Сеня
Re: Глазуновка переименована в Айсары




Отправлено: 27.02.18 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А чье?
Марсианское что-ли?

Поверь марсиане имеют больше прав на 80 процентов территории современного казахстана, чем втюхивают нам местные нацики шныряющие по лоткам базаров выискивающих трусы с флажками

шолом вам
Re: Глазуновка переименована в Айсары




Отправлено: 27.02.18 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Жанна Федоровна:
Очень даже красивое название. Мне нравится

А нам с жаным федоровной нравится!
Ща хоть перестали прикрываться фиговым листком возвращения исторических названий.
полезно, некоторым, может шоры быстрее с глаз упадут.

Жаркынай
Re: Глазуновка переименована в Айсары




Отправлено: 27.02.18 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы хорошое название со смыслом👏

ваще
Re: Глазуновка переименована в Айсары




Отправлено: 27.02.18 - 17:24
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: Глазуновка переименована в Айсары




Отправлено: 27.02.18 - 17:28
Комментарий удален модератором.

Акпантокпантураркожа
Re: Глазуновка переименована в Айсары




Отправлено: 27.02.18 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я так счастливвв.. Уряяя... тьфууу.. НюРРР..нуррр

Бывалый
Re: Глазуновка переименована в Айсары




Отправлено: 27.02.18 - 17:56
Комментарий удален модератором.

§ 112
Глазуновка переименована в Айсары
112


(Пользователи)
Сообщений: 9669
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.02.18 - 18:40
Комментарий проходит проверку.
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Гость
Глазуновка переименована в Айсары




Отправлено: 27.02.18 - 18:42
Комментарий проходит проверку.

Гость
Глазуновка переименована в Айсары




Отправлено: 27.02.18 - 19:02
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