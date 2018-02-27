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§ NG.kz
Двух парней задержали на складской
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 31632
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.02.18 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня на складской был какой то кипиш. Двух парней в разных частях складской повязали, минут 40 пролежали мордой в снегу!
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кто в курсе?
Re: Двух парней задержали на складской




Отправлено: 27.02.18 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
был какой то кипиш - вот это оно и было

§ Вася Картошкин
Re: Двух парней задержали на складской
Вася Картошкин


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Сообщений: 50
Регистрация: 09.01.17
Отправлено: 27.02.18 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Двух парней повязали в разных частях на Складской.Мне просто не понятно суть. Это в разных точках двух парней поймали или одного в начале поймали а следом в другом месте другого поймали.Вы пишите по понятливее.
Профайл

Сеня
Re: Двух парней задержали на складской




Отправлено: 27.02.18 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это либо те кто толкает айфоны, либо те кто сегодня утром чуть не зарезал продавщиц и охрану в 4 утра в "топольке"
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