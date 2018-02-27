Вася Картошкин Re: Двух парней задержали на складской #2





(Пользователи) Сообщений: 50

Регистрация: 09.01.17 (Пользователи) Отправлено: - 16:43 Двух парней повязали в разных частях на Складской.Мне просто не понятно суть. Это в разных точках двух парней поймали или одного в начале поймали а следом в другом месте другого поймали.Вы пишите по понятливее.