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§ NG.kz
Глазуновка переименована в Айсары
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31632
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.02.18 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь Глазуновский сельский округ будет называться Айсаринским округом, а село Глазуновка — Айсары.
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§ seroff
Re: Глазуновка переименована в Айсары
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 147
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 27.02.18 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну может тогда и Алмату в Верный переименовать назад?
Профайл

§ Undead
Re: Глазуновка переименована в Айсары
Undead


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 938
Регистрация: 23.08.08
Отправлено: 27.02.18 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Сары" означает "жёлтый", насколько я знаю
Профайл

Бывалый
Re: Глазуновка переименована в Айсары




Отправлено: 27.02.18 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
seroff:
ну может тогда и Алмату в Верный переименовать назад?

В честь древнего городища Алмату, на месте которого и построили форт Верный?
https :// ru.wikipedia.org/wiki/Алмату

§ юля елиссева
Re: Глазуновка переименована в Айсары
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1027
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 27.02.18 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
так и хотят господа ономасты повторения у нас украинского сценария развала страны!
Профайл

...
Re: Глазуновка переименована в Айсары




Отправлено: 27.02.18 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бывалый это не казахское поселение алмату

Жанна Федоровна
Re: Глазуновка переименована в Айсары




Отправлено: 27.02.18 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень даже красивое название. Мне нравится 👍👍👌👌

Денис
Re: Глазуновка переименована в Айсары




Отправлено: 27.02.18 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, теперь заживут айсаринцы, с газом и асфальтированными улицами и подъемом экономики,особенно рады переименованию когда-то водившаяся там рыба.

гость
Re: Глазуновка переименована в Айсары




Отправлено: 27.02.18 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
заживут теперь

Бывалый
Re: Глазуновка переименована в Айсары




Отправлено: 27.02.18 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
...:
это не казахское поселение алмату

А чье?
Марсианское что-ли?

Инна В.
Re: Глазуновка переименована в Айсары




Отправлено: 27.02.18 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Значит так надо . Нужно просто это принят и все!и проще к этому относится

Айгерим
Re: Глазуновка переименована в Айсары




Отправлено: 27.02.18 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я думаю что в переименовании ничего плохого нет! Все что делает государство, делает во благо будущего нашей страны! Хватит ныть, будьте патриотами!

неравнодушная
Re: Глазуновка переименована в Айсары




Отправлено: 27.02.18 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Айгерим:
Все что делает государство, делает во благо будущего нашей страны! Хватит ныть, будьте патриотами!

где отсмеяться? поставьте запятую.

§ seroff
Re: Глазуновка переименована в Айсары
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 147
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 27.02.18 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Айгерим:
Я думаю что в переименовании ничего плохого нет! Все что делает государство, делает во благо будущего нашей страны! Хватит ныть, будьте патриотами!

Патриотами чего или кого? Кучки жирующих особей? Государство итак много чего сделало для нас: например продало все ресурсы налево . а мы пользуемся остатками с * барского стола*
Профайл

ваще
Re: Глазуновка переименована в Айсары




Отправлено: 27.02.18 - 17:12
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