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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Незаданные вопросы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31632
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.02.18 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сам формат отчета акима области перед населением оказался вполне привычным. Планы, освоение средств на их выполнение, новые планы. И, заметьте, ни слова о конкретных мерах по борьбе с коррупцией в своих рядах. И это настораживает.
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Все просто
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Незаданные вопросы




Отправлено: 27.02.18 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Нет возможности платить за комуслуги - пусть не потребляют их.

А социальные проблемы общества, кто должен решать?

ссср
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Незаданные вопросы




Отправлено: 27.02.18 - 14:46
Комментарий удален модератором.

н
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Незаданные вопросы




Отправлено: 27.02.18 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
Вам не чем возразить автору

а вы его нагаша? учтите, нагаша у казахов не очень. :-x :-x :-x

Бывалый
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Незаданные вопросы




Отправлено: 27.02.18 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
А социальные проблемы общества, кто должен решать?

Каким боком социальные проблемы имеют отношение к комуслугам?
У меня вот тоже не хватает денег, на Роллс-Ройс, поэтому езжу на машине попроще.
Ну-ка решите мою социальную проблему нехватки денег на Роллс-Ройс...
Есть деньги - покупаешь то, что тебе хочется.
Нет денег - живешь скромнее.

Гость
Аркадий ДЕНИСОВ: Незаданные вопросы




Отправлено: 27.02.18 - 18:43
Комментарий проходит проверку.
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