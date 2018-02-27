Цитата: Все просто:

А социальные проблемы общества, кто должен решать?

Каким боком социальные проблемы имеют отношение к комуслугам?

У меня вот тоже не хватает денег, на Роллс-Ройс, поэтому езжу на машине попроще.

Ну-ка решите мою социальную проблему нехватки денег на Роллс-Ройс...

Есть деньги - покупаешь то, что тебе хочется.

Нет денег - живешь скромнее.