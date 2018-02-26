Цитата: Бывалый:

Рождаемость дает +259 тыс человек в год.

На фона такой величины эти твои единицы тысяч уехавших бледно меркнут.

Вот, вот, лукавый, признав по факту, что оф. статистика не лучший показатель ты спрыгнул на текущий уровень рождаемости - типа еще нарожаем. Так кто ж спорит, что нарожаете? Закрепили - признал.

Вопрос с твоей текущей рождаемостью в другом. Молодежь севера валит еще на север. Ты сам знаешь что готовить тех же врачей (в Караганде, Астане) всех профилей это затратное не только по финансам, но и по людским ресурсам. Их сейчас не хватает, и своим доводом "еще нарожаем" предлагаешь людям ждать лет так Н-цать без нормального обеспечения хотя бы поликлиник врачами и даже гарантии восполнения кадрами. Проект южной миграции в северные области Казахстана, как мы понимаем, врачей нам не принесут в текущее время. Отбрехаться просто так от общей миграции и молодежи не получится. Заговаривая данную проблему в статистике, которая для тебя "положительна" только лишь за 2017 год (с сохранением уровня общей миграции) - это для честного человека самообман (для тебя норм, вернее, нам ты так вяжешь). Ты бы вложил свои кровные в какой-то фонд, который вдруг за 1 последний год только лишь застопорил свой отрицательны баланс (и то по отдельной графе пассивов)? Тем более, 2015 по графе "16-20 лет" не так уж и больше был 2017. Присовокупи рождаемость 2000 г. и давай подождем какую статистику выдаст нам 2018 г,, пока проблема с большими "ушами" и "корнями" плывет себе на север. Еще понарожаем.