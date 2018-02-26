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≡ «Назовите именем Камшат район, а не захолустье!» - в Костанае прошли общественные слушания по вопросу переименования двух улиц		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Назовите именем Камшат район, а не захолустье!» - в Костанае прошли общественные слушания по вопросу переименования двух улиц
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31615
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.02.18 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 26 февраля, в городском акимате состоялись общественные слушания по вопросу переименования двух улиц: ул. Авиационную — в ул. имени Камшат Доненбаевой, а ул. Казахскую — в Абильсай.
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Карамерген
Re: «Назовите именем Камшат район, а не захолустье!» - в...




Отправлено: 26.02.18 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Абильсай — это купец нашего города, он был одним из основателей
Чушь беспросветная! Все знают, что город основан по указу русского царя Александра III русским генералом А.П. Константиновичем (памятника котором позорники так и не поставили. Как и улицы не назвали. Назван Кустанаем по указу русского царя Николая II. Какой там еще Абильсай? Это просто лог в городе засыпанный мусором. Все его таким и видят..

Герой
Re: «Назовите именем Камшат район, а не захолустье!» - в...




Отправлено: 26.02.18 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Улица имени Героя СССР Султана Баймагамбетова» - нет и не было такого звания !! Правильно *«Улица имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова» !!!!!!

Валентина
Re: «Назовите именем Камшат район, а не захолустье!» - в...




Отправлено: 26.02.18 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще непонятно, для чего нужны переименования. Вот несколько лет назад переименовали улицу Кирова в улицу Каирбекова. Что изменилось кроме названия?! Нет нормальных тротуаров, начиная от остановки Телевышка, улица перекопана уж который год, один переход у средней школы номер 9 что стоит. Ступеньки развалившиеся, одна лампочка на весь подземный переход. Всё время затапливается. И никому из градоначальников дела до этого нет. Всю зиму нечищенные тротуары и дороги.Чиновники как шоры на глаза надели. Их бы посадить на автобусы и на каждой остановке высаживать, чтобы они ползком вылезали и залезали в автобус. Кроме как сидеть в кабинетах,да из окна авто выглядывать,Да высасывать из пальца идею о том, где бы еще что-то придумать, чтобы денежек побольше для себя любимых хапнуть.

неравнодушная
Re: «Назовите именем Камшат район, а не захолустье!» - в...




Отправлено: 26.02.18 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентина:
несколько лет назад

20 лет как почти прошло. :-P :-P :-P :-P

неравнодушная
Re: «Назовите именем Камшат район, а не захолустье!» - в...




Отправлено: 26.02.18 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карамерген:
Назван Кустанаем по указу русского царя Николая II.

где отсмеяться нужно, запятую ставьте?

§ yeti91
Re: «Назовите именем Камшат район, а не захолустье!» - в...
yeti91


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Сообщений: 592
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 26.02.18 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда в стране люди с неприкрытым задом ,когда сироты заканчивая инернат остаются на улице ,им спать негде в прямом смысле а они тут улицы переименовывают , « заелись вы господа»
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ЮКА
Re: «Назовите именем Камшат район, а не захолустье!» - в...




Отправлено: 26.02.18 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
<<<<По словам местной жительницы Нины БЕКТУРГАНОВОЙ, народ сам выдвинул предложение переименовать улицу и будет надеяться на положительный исход.>>>>

Странно. Я, кажется тоже народ, но я ничего не выдвигала и меня никто не спрашивал.

§ yudjin
Re: «Назовите именем Камшат район, а не захолустье!» - в...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5131
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 26.02.18 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ба, знакомые всё лица...
только дежурных историков не вижу...
новый появился... тот, что на слушаниях по переименованию улицы Тарана кричал, что красные по-расстреляли его родственников.
Интересно, а звание Героя Социалистического Труда не красная ли власть дала?
Так что тошнотворным лицемерием и двойными стандартами декоммунизации всё это попахивает.
А депутат Игорь Бибин по ходу один такой принципиальный из "одобрямсов"...
Согласен с ним, даёшь имя НОВОЙ улице в НОВОМ районе!
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yasaz
Re: «Назовите именем Камшат район, а не захолустье!» - в...




Отправлено: 26.02.18 - 22:52
Комментарий удален модератором.

Гость
Re: «Назовите именем Камшат район, а не захолустье!» - в...




Отправлено: 26.02.18 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Естественно насмотревшись такого балагана, родители на перроне вокзала говорят своим чадам, будущим студентам, не вздумай вернуться. :-(

§ yudjin
Re: «Назовите именем Камшат район, а не захолустье!» - в...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5131
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 26.02.18 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карамерген:
Все знают, что город основан по указу русского царя Александра III русским генералом А.П. Константиновичем

ну дык, появились новые историки... без стыда придумывающие сказки.
Вот Шаяхмет в акиматовской газетке пишет:
Цитата:
В свою очередь Казахскую поменять на Әбілсай – в честь купца, основавшего поселение Костанай. Воспоминания старожилов сохранили для нас версию о знатном киргизе Абиле Макишеве и его сыне Кустанбеке, в честь которого город получил свое имя, а именем самого купца в Костанае был назван лог Абильсай.


Хотя множество источников и грамотных коренных кустанайцев знают кто основатель.
Читаем:
При ближайшем выяснении местных условий оказалось, что изыскание в степи удобных пунктов потребует серьезного изучения местности и длительных затрат времени. Эти мотивы не остановили движения дела, и уже в октябре 1869 года было решено сосредоточить поиски места в районе реки Тобол.

К изысканиям были привлечены разные личности, среди которых особую активность проявляли начальник уезда А. Сипайлов, академик Вебель, полковник Генерального штаба, опытный картограф, астроном, геодезист, известный своими экспедициями по исследованию земного магнетизма в Оренбургском крае и в других районах Казахстана А.А. Тилло. Место нашли, им оказалось урочище Урдабай на Тоболе, и в конце концов правительством было дано положительное согласие на постройку здесь данного поселения.

Однако случилось то, чего никто не ожидал. Вновь назначенный на пост военного губернатора Тургайской области энергичный и предприимчивый А.П.Константинович предпринял ознакомительную поездку по вверенному ему краю.

В планы А.П.Константиновича входило обозрение выбранного пункта для города Урдабая. Генерала сопровождали областной врач действительный статский советник Неймарк и группа чиновников. Время посещения совпало с днями жаркими, лето на редкость выдалось засушливое, засуха истребила всходы трав и сделала невозможной заготовку запасов сена. Следствием небывалой жары явилось обмеление Тобола и образование в его старом русле болотистых мест и озер со стоячей водой. Губернатора и его свиту всюду преследовал неприятный гнилостный запах.

Неприятные впечатления разочаровали А.П.Константиновича, и он признал «местность на ур. Урдабай не соответствующей в гигиеническом отношении требуемым условиям для устройства на ней города» и счел необходимым «произвести дальнейшие изыскания для выбора другого более удобного пункта». Им стало урочище Кустанай, выгодно отличавшееся близостью проточной воды и отсутствием озер болотного характера. [3] В декабре 1879 года генерал-губернатор Н.А.Крыжановский дал согласие на строительство поселения Кустанай. С этого времени Кустанай ведет свою историю как областной центр Кустанайского уезда и области. [2]
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§ Алиса
Re: «Назовите именем Камшат район, а не захолустье!» - в...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3996
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 26.02.18 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Переименование - очень нужно дело, потому что в Костанае есть много безликих улиц

Вот сами же "болеющие за город патриоты" - вслух!!!! назвали - "безликих"!!! А чем же вам Таран помешал. Это очень даже большое "лицо" - лицо"эпохи"!!! Лицо истории !! А чем же вам помешали "павшие борцы" - это не безликое название! Это люди отдавшие жизнь свою за вашу "патриотическую" и неблагодарную!
А вот эти слова из соседней статьи, думаю, очень о многом говорят и многое объясняют: Цитата:
Председатель общественного совета Костанайского района Базылбек КУАНДЫКОВ: "Согласно программе «Рухани жангыру» переименование идет не только у нас, но и по всей республике."

Стойкое ощущение, что местами тут не патриотизм и "болезнь" за любимый город действует, а реализация данной новомодной программы.
Цитата:
yudjin:
Интересно, а звание Героя Социалистического Труда не красная ли власть дала?

Юджин, я о том же подумала. Как у аля-патриотов этот пунктик прошел проверку? Очень подозрительно! Или: там пишем, там не пишем; тот пропускаем и одобряем, а того - нет...
Цитата:
неравнодушная:
где отсмеяться нужно, запятую ставьте?

Вы на себе отсмейтесь и запятые ставьте. Вам чем-то история не нравится? исторические факты!!! спать не дают. Да русский царь, да Кустанай. А кто-то втёр что "Костанай" и теперь поколение тестов в это свято верит! В каком историческом документе вы "Костанай" встречали? Хотя невеждами не рождаются, а становятся, а сегодня уже почти по собственной воле: открыв рот слушая "новых историков".

[Исправлено: Алиса, 26.02.2018 - 23:10]
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Учун
Re: «Назовите именем Камшат район, а не захолустье!» - в...




Отправлено: 26.02.18 - 23:08
Комментарий удален модератором.

§ Медный
Re: «Назовите именем Камшат район, а не захолустье!» - в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1813
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 27.02.18 - 00:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Абильсай — это купец нашего города, он был одним из основателей, - провела она краткий экскурс в историю. - То есть мы не просто говорим о каком-то имени или неизвестном человеке, в честь которого назван лог. Это абсолютно реальный был человек, который здесь жил и работал. В конце слушаний, перед тем, как депутаты единогласно проголосовали за, кто-то из зала резюмировал, что это абсолютно разумное предложение: лог Абильсай теперь будет располагаться на ул. Абильсая.

тут вот так

а вот здесь вот так... не то что улица....
Всем известный посёлок
где то можно нарушить историческую справедливость, раз аксакал попросил :-)
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§ Медный
Re: «Назовите именем Камшат район, а не захолустье!» - в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1813
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 27.02.18 - 00:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а по сути господа чиновники сказали: Одних купцов можно забыть, а других мы не дадим забыть. "А то вдруг спросят: кто это? а я и не знаю."

как вы там говорите? тошнит от двуличия и "памяти рыбки" чиновников
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