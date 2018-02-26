Цитата: Переименование - очень нужно дело, потому что в Костанае есть много безликих улиц

Вот сами же "болеющие за город патриоты" - вслух!!!! назвали - "безликих"!!! А чем же вам Таран помешал. Это очень даже большое "лицо" - лицо"эпохи"!!! Лицо истории !! А чем же вам помешали "павшие борцы" - это не безликое название! Это люди отдавшие жизнь свою за вашу "патриотическую" и неблагодарную!

А вот эти слова из соседней статьи, думаю, очень о многом говорят и многое объясняют: Цитата: Председатель общественного совета Костанайского района Базылбек КУАНДЫКОВ: "Согласно программе «Рухани жангыру» переименование идет не только у нас, но и по всей республике."

Стойкое ощущение, что местами тут не патриотизм и "болезнь" за любимый город действует, а реализация данной новомодной программы.

Цитата: yudjin:

Интересно, а звание Героя Социалистического Труда не красная ли власть дала?

Юджин, я о том же подумала. Как у аля-патриотов этот пунктик прошел проверку? Очень подозрительно! Или: там пишем, там не пишем; тот пропускаем и одобряем, а того - нет...

Цитата: неравнодушная:

где отсмеяться нужно, запятую ставьте?

Вы на себе отсмейтесь и запятые ставьте. Вам чем-то история не нравится? исторические факты!!! спать не дают. Да русский царь, да Кустанай. А кто-то втёр что "Костанай" и теперь поколение тестов в это свято верит! В каком историческом документе вы "Костанай" встречали? Хотя невеждами не рождаются, а становятся, а сегодня уже почти по собственной воле: открыв рот слушая "новых историков".



[Исправлено: Алиса, 26.02.2018 - 23:10]