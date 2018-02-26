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≡ Наибольший отток казахстанцев за рубеж не связан с обучением – аналитик МОН		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Наибольший отток казахстанцев за рубеж не связан с обучением – аналитик МОН
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31615
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.02.18 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аналитик Дархан Жумашев по заказу МОН РК провёл исследование иммиграционных потоков в Казахстане за последние три года, чтобы проверить, действительно ли большую часть убывающих из страны граждан составляет студенческая молодёжь.
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цифрынерешают
Re: Наибольший отток казахстанцев за рубеж не связан с обучением...




Отправлено: 26.02.18 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Рождаемость дает +259 тыс человек в год.
На фона такой величины эти твои единицы тысяч уехавших бледно меркнут.

Вот, вот, лукавый, признав по факту, что оф. статистика не лучший показатель ты спрыгнул на текущий уровень рождаемости - типа еще нарожаем. Так кто ж спорит, что нарожаете? Закрепили - признал.
Вопрос с твоей текущей рождаемостью в другом. Молодежь севера валит еще на север. Ты сам знаешь что готовить тех же врачей (в Караганде, Астане) всех профилей это затратное не только по финансам, но и по людским ресурсам. Их сейчас не хватает, и своим доводом "еще нарожаем" предлагаешь людям ждать лет так Н-цать без нормального обеспечения хотя бы поликлиник врачами и даже гарантии восполнения кадрами. Проект южной миграции в северные области Казахстана, как мы понимаем, врачей нам не принесут в текущее время. Отбрехаться просто так от общей миграции и молодежи не получится. Заговаривая данную проблему в статистике, которая для тебя "положительна" только лишь за 2017 год (с сохранением уровня общей миграции) - это для честного человека самообман (для тебя норм, вернее, нам ты так вяжешь). Ты бы вложил свои кровные в какой-то фонд, который вдруг за 1 последний год только лишь застопорил свой отрицательны баланс (и то по отдельной графе пассивов)? Тем более, 2015 по графе "16-20 лет" не так уж и больше был 2017. Присовокупи рождаемость 2000 г. и давай подождем какую статистику выдаст нам 2018 г,, пока проблема с большими "ушами" и "корнями" плывет себе на север. Еще понарожаем.

Бывалый
Re: Наибольший отток казахстанцев за рубеж не связан с обучением...




Отправлено: 26.02.18 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
В том же Челябинске уже и шагнуть негде, что бы на кустанайца не наткнутся.

В че коренные кустанайцы но отнюдь не титульной национальности, а поток русских иссякает.
Кто мог уже давно переехал. Остальные не торопятся.
Потому что либо не могут финансово, либо сидят в кз так хорошо, как в рф им не светит.

пэтриот
Re: Наибольший отток казахстанцев за рубеж не связан с обучением...




Отправлено: 26.02.18 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа
уже и шагнуть негде, что бы на кустанайца не наткнутся. А сколько там работает из местных, уму не постижимо. Тем более они там своим трудом поднимают экономику соседей.

Предлагаете не пускать ? Заклеймить позором ,,продали Родину,, ? Вернуть всех в ,, столыпинских,, вагонах ?
Если их пребывание носит незаконный характер - тогда да. Если все законно - ноу проблем , нехай живут.Лишь бы им нравилось (лишняя копейка семье не помешает)

Бывалый
Re: Наибольший отток казахстанцев за рубеж не связан с обучением...




Отправлено: 26.02.18 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
цифрынерешают:
признав по факту, что оф. статистика не лучший показатель

?
Оля я такое признал?
Ты больной что ли?
Я наоборот говорю что непредвзятые цифры статистики говорят то что есть на самом деле а не то что кажется журналистам

§ Добринцофф
Re: Наибольший отток казахстанцев за рубеж не связан с обучением...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5840
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 26.02.18 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый :
Кто мог уже давно переехал. Остальные не торопятся.
Потому что либо не могут финансово

Жильё и бизнес продать не могут вот и сидят.
Профайл

§ 112
Re: Наибольший отток казахстанцев за рубеж не связан с обучением...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9654
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.02.18 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Жильё и бизнес продать не могут вот и сидят.

Мигом продают..
У меня знакомая сразу улучшенную продала, Ланкрузер новый осталось только, муж свое Прадо тоже быстро продал.
Гаражи и мебель, все разобрали..
Соседи старики с третьего подъезда, им дети сказали не поедем в Казахстан, езжайте к нам в Питер, за пол месяца продали и сами не ожидали, навороченную хату, теперь до декабря у меня просили им сдать что то, но нет пока подходящих..
Бизнес не продают они, а кого то оставляют тут..
Ну элементарно ты знаешь таких людей, я тебе еще про стекольный намекну..
Там как оно получится, а так будут там жить, а отсюда деньги капать..
Профайл

Кореш
Re: Наибольший отток казахстанцев за рубеж не связан с обучением...




Отправлено: 26.02.18 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У Казахстана отрицательное сальдо. Это плохо. Больше уезжают чем приезжают. Причём уезжают по умнее. А приезжают совсем не умнее. В минэкономики уже бьют тревогу. Нехватка инженеров, врачей, учителей пошла на десятки тысяч....

пэтриот
Re: Наибольший отток казахстанцев за рубеж не связан с обучением...




Отправлено: 26.02.18 - 22:47
Комментарий удален модератором.

пэтриот
Re: Наибольший отток казахстанцев за рубеж не связан с обучением...




Отправлено: 26.02.18 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:Кореш
Больше уезжают чем приезжают. Причём уезжают по умнее. А приезжают совсем не умнее. :
Как это можно определить -умный ,не умный? По наличию высшего или среднего образования ? Или по умению играть на ,,Мурку,, на пианино ?
Где в анкетах при переезде это соотношение (количественно,в цифрах) ?

Товарищ Ын
Re: Наибольший отток казахстанцев за рубеж не связан с обучением...




Отправлено: 26.02.18 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый :
Я наоборот говорю что непредвзятые цифры статистики


Есть ложь, есть наглая ложь, но страшнее всего - статистика )

ЮКА
Re: Наибольший отток казахстанцев за рубеж не связан с обучением...




Отправлено: 27.02.18 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
<<<<<Нехватка инженеров, врачей, учителей пошла на десятки тысяч....>>>>

Нехватка, кому они нужны. Как доллар прыгнул, у нас в компании в три этапа по 10-15 инженеров со стажем не менее 10 лет увольняли (по собственному желанию) без каких-либо пособий. 50% из них вынуждены были перебраться в РФ. А вы видели объявления ТРЕБУЮТСЯ ИНЖЕНЕРЫ, где в ШАНСе ? Вакансии? hh ? А если и требуются за 50-60 тыс, так как платят, так и работать будут.

§ Добринцофф
Re: Наибольший отток казахстанцев за рубеж не связан с обучением...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5840
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 27.02.18 - 00:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Мигом продают..
У меня знакомая сразу улучшенную продала

Вопрос цены,поставь на 20-25% ниже рынка,быстро продашь,если конечно район и дом норм.
А многие ведь продают единственное жильё,что-бы на эти деньги купить ,что нибудь равноценное в России и ценник изначально не то что ниже,а завышен процентов на 20-30,вот и продают годами.
Профайл

Гость
Наибольший отток казахстанцев за рубеж не связан с обучением – аналитик МОН




Отправлено: 27.02.18 - 01:06
Комментарий проходит проверку.

§ Валентин
Re: Наибольший отток казахстанцев за рубеж не связан с обучением...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7298
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 27.02.18 - 01:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все как-то обошли вопрос "если уезжают не учиться, то откуда в РФ 70 тысяч казахстанских студентов" :)

Цитата:
цифрынерешают:
пока проблема с большими "ушами" и "корнями" плывет себе на север. Еще понарожаем.


Да что вы упёрлись в эту рождаемость-то.

Вон по таблице, бОльшая часть уехавших - 35+ лет, и судя по тому что детализацию стыдливо не показали, это не пенсионеры ни разу в основном, а как раз граждане из самой экономически активной части населения.

Их отъезд - это объективно плохо для страны, вне зависимости от демографии.
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