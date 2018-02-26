Цитата: 112:

Сам то пошел туда?

Конечно. Я и подал эту заявку на собрание 12 марта от имени инициативной группы, талон у меня к заявлению, оно зарегистрировано по всем правилам. Вообще, я хочу на заседании общественного совета предложить нанять юриста, у нас получается много эмоций и слов, а реальных знаний законов не хватает. Сегодня можно было "без шума и пыли" эту всю ситуацию порешать, если бы был профильный специалист консультантом у нас. Кстати, будем очень благодарны за контакты такого специалиста.