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≡ Жители с. Октябрьское провели несанкционированное собрание против переименования села		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Жители с. Октябрьское провели несанкционированное собрание против переименования села
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31615
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.02.18 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
26 февраля, в 14 часов, к акимату Октябрьского сельского округа начали стекаться местные жители. Они коллективно хотели донести свое мнение о грядущем переименовании села до местного акима. Однако к собравшимся вышла фигура рангом повыше — заместитель акима Костанайского района Булат БЕКЕНОВ.
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безумиц
Re: Жители с. Октябрьское провели несанкционированное собрание...




Отправлено: 26.02.18 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
?:
А то приехал и угрожает .Люди ведь вас выбрали ,а вы так с ними,нехорошо.Почему неуважение к простым работягам?

что такое угроза ? кто кому угрожает? в чем смысл угроз? несете дичь как всегда

§ pandit
Re: Жители с. Октябрьское провели несанкционированное собрание...
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 284
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 26.02.18 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Сам то пошел туда?

Конечно. Я и подал эту заявку на собрание 12 марта от имени инициативной группы, талон у меня к заявлению, оно зарегистрировано по всем правилам. Вообще, я хочу на заседании общественного совета предложить нанять юриста, у нас получается много эмоций и слов, а реальных знаний законов не хватает. Сегодня можно было "без шума и пыли" эту всю ситуацию порешать, если бы был профильный специалист консультантом у нас. Кстати, будем очень благодарны за контакты такого специалиста.
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Нурлан
Re: Жители с. Октябрьское провели несанкционированное собрание...




Отправлено: 26.02.18 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще еще немного такой политики от сумасшедшего старца и Казахстан вернет России шесть северных областей для начала, а затем Алтай и Уральские земли казаков.
Сейчас не те времена, чтобы России церемониться. Времена изменились.

§ 112
Re: Жители с. Октябрьское провели несанкционированное собрание...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9654
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.02.18 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурлан:
Отправлено: 26.02.18 - 20:09
Вообще еще немного такой политики от сумасшедшего старца и Казахстан вернет России шесть северных областей для начала, а затем

Да брось ты..
Как раз смотря на политику России , начиная с 08.08, все это и делается..
Сигналы то постоянно идут.
А ты думал что просто так что ли латинницу и переименования замутили?
Кто виноват, это еще большой вопрос..
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1
Re: Жители с. Октябрьское провели несанкционированное собрание...




Отправлено: 26.02.18 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нурлан поддерживаю.

шолом вам
Re: Жители с. Октябрьское провели несанкционированное собрание...




Отправлено: 26.02.18 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурлан:
Вообще еще немного такой политики от сумасшедшего старца и Казахстан вернет России шесть северных областей для начала, а затем Алтай и Уральские земли казаков.
Сейчас не те времена, чтобы России церемониться. Времена изменились.

Это конечно хорошо ,что вы читаете "Взгляд", но копипастить оттуда выс*ры москвичей дело неблагодарное.
И опасное.Самому есть ,что сказать?

пэтриот
Re: Жители с. Октябрьское провели несанкционированное собрание...




Отправлено: 26.02.18 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурлан
Вообще еще немного такой политики от сумасшедшего старца и Казахстан вернет России шесть северных областей для начала, а затем Алтай и Уральские земли казаков.

Ну все , на авансцену скоморохи вышли ! Пора созывать Ген.ассамблею ООН , Россия ,,ворачивает,, отобранные у нее шесть сев. областей - впереди на коне Жириновский , сапоги с налетом соли из Индийского океана ( только из похода в Индию , мыл там сапоги )
Прям как у Высоцкого - ,,настоящих буйных мало,, !

§ yeti91
Re: Жители с. Октябрьское провели несанкционированное собрание...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 592
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 26.02.18 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока такие замы будут толку отчизне не видать,при его должности должен и обязан говорить с народом а не вести себя как неуравновешанный тип сбегающий от безысходности

[Исправлено: yeti91, 26.02.2018 - 21:59]
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Леся
Re: Жители с. Октябрьское провели несанкционированное собрание...




Отправлено: 26.02.18 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем создавать негативную обстановку вокруг этого, не вы первые и не вы последние.

111
Re: Жители с. Октябрьское провели несанкционированное собрание...




Отправлено: 26.02.18 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все как обычно, никого не интересует мнение народа, все уже решено! Потом соберут агашек, они все будут за переименование и это назовут сходом.

ЮКА
Re: Жители с. Октябрьское провели несанкционированное собрание...




Отправлено: 26.02.18 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
<<<<По словам местной жительницы Нины БЕКТУРГАНОВОЙ, народ сам выдвинул предложение переименовать улицу и будет надеяться на положительный исход.>>>>
<<<<Я сам здесь живу более 20 лет, - заявил председатель общественного совета. - Согласно программе «Рухани жангыру» переименование идет не только у нас, но и по всей республике.>>>>

ЗАВРАЛИСЬ по-полной. ПРОТИВНО.

неравнодушная
Re: Жители с. Октябрьское провели несанкционированное собрание...




Отправлено: 26.02.18 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шолом вам:
и Казахстан вернет росии шесть северных областей для начала, а затем Алтай и Уральские земли казаков.

да? ничего не перенпутали? а почему только 6 , там больше чем 6.

Лиза
Re: Жители с. Октябрьское провели несанкционированное собрание...




Отправлено: 26.02.18 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все должно быть в рамках Закона и соответствовать реалиям сегодняшнего дня, а рассматривать на общем сходе вопрос о переименовании села - право каждого проживающего в нем жителя.

Регион 10 юг
Re: Жители с. Октябрьское провели несанкционированное собрание...




Отправлено: 26.02.18 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что сказать страна Штирлицев родился в СССР Казахская ССР Тургайская область, а в паспорте у меня Республика Казахстан Костанайская область на вопрос почему так сказали не положено в современном мире писать так месторождение.
Глядишь в будущем когда все и вся переименуют возьмутся за наши имена и фамилии и еще отчество.

§ Рудничанин
Re: Жители с. Октябрьское провели несанкционированное собрание...
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 568
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 27.02.18 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурлан:
Вообще еще немного такой политики от сумасшедшего старца и Казахстан вернет России шесть северных областей для начала, а затем Алтай и Уральские земли казаков.

А ты ничего не перепутал? Это Россия должна нам отдать: Орынбор, Омбы, Тюмен, Корган, Челябi, Астрахань (бывш. Сарай-Бату) - исконно казахские земли!!! И вообще твое сбщ - не уместная провокация!!!
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