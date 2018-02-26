Цитата: yudjin:

А то, что в связи с очередным мракобесием министерства без образования молодые семьи с детьми дошкольного возраста срываются с мест

Ну да, некоторое кол-во срывается.

(Так-то у нас в год примерно 200 тыс молодых семей, родивших ребенка, образуется по стране)

Цитата: Директор Пляжа:

А как же домыслы аналитика?

А, ну да, там же еще и аналитики в паре с журналистами работают.

Я забыл.

Сорри.

Цитата: 5555:

при этом мои кровные пенсионные становятся как бы не мое. Т.е получить я их не могу

Сможешь.

Как только получишь гражданство другой страны.

Просто ты хотел схитрить - подать на выезд на ПМЖ, забрать пенсионку, а на самом деле никуда и не собирался ехать.

Цитата: Сергей_я:

Теперь ваши пенсионные переходят не вам на руки, а в пенсионку РФ. Ну либо остаются в КЗ

Никуда они не переходят и нигде они не остаются.

России вы нафиг не сдались со своими накоплениями - она вам и не планирует пенсию платить за то, что вы работали на экономику Казахстана.

А КЗ вам тут же отдаст как только вы получите гражданство другой страны.

Цитата: цифрынерешают:

и подают на него пока учатся

Фактические данные миграционных ведомств, как видим, не подтверждают это ваше предположение.