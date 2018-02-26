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§ NG.kz
90 щеглов пытался провезти россиянин в Казахстан
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31612
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.02.18 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На пункте пропуска "Кайрак авто" казахстанские пограничники Костанайского пограничного отряда остановили 33-летнего гражданина Российской Федерации с крупной партией декоративных птиц.
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FOMA
Re: 90 щеглов пытался провезти россиянин в Казахстан




Отправлено: 26.02.18 - 12:34
Комментарий удален модератором.

Dm
Re: 90 щеглов пытался провезти россиянин в Казахстан




Отправлено: 26.02.18 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С каких пор щегол стал декоративной птицей?

1952/Доктор СИЗО
Re: 90 щеглов пытался провезти россиянин в Казахстан




Отправлено: 26.02.18 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Куда везут?Даже на форуме своих щеглов, а особенно дятлов хватает.

Народный контроль
Re: 90 щеглов пытался провезти россиянин в Казахстан




Отправлено: 26.02.18 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное с целю дальнейшего контрабандного вывоза за пределы СНГ.

§ Undead
Re: 90 щеглов пытался провезти россиянин в Казахстан
Undead


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 937
Регистрация: 23.08.08
Отправлено: 26.02.18 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А у нас он водится? Не замечал никогда.
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§ amduscias
Re: 90 щеглов пытался провезти россиянин в Казахстан
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6227
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 26.02.18 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dm:
С каких пор щегол стал декоративной птицей?

Птица он, конечно же, певчая. Но кросавчег жеж! Поэтому, к примеру глухой человек может содержать его как декорашку. :-)
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§ amduscias
Re: 90 щеглов пытался провезти россиянин в Казахстан
amduscias


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6227
Регистрация: 17.04.11
Отправлено: 26.02.18 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Undead:
А у нас он водится? Не замечал никогда.

Он у нас (в отличие от Восточного Казахстана) не гнездится, но бывает по нескольку месяцев в году, гостит, так сказать. Так, по крайне мере считает официальная наука. И так в книжках орнитологических написано. Но, тут такая закавыка. Вот, например, орел-осоед у нас по официальной науке не водится. А я его лично видела, реющего над голубями в районе КЖБИ. Ежели, кто будет мне возражать, что, дескать, ошиблась, скажу сразу: у осоеда есть одна деталь, благодаря которой осоеда ни с кем не перепутаешь.
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