amduscias Re: 90 щеглов пытался провезти россиянин в Казахстан #7





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6227

Регистрация: 17.04.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:03 Цитата: Undead:

А у нас он водится? Не замечал никогда.

Он у нас (в отличие от Восточного Казахстана) не гнездится, но бывает по нескольку месяцев в году, гостит, так сказать. Так, по крайне мере считает официальная наука. И так в книжках орнитологических написано. Но, тут такая закавыка. Вот, например, орел-осоед у нас по официальной науке не водится. А я его лично видела, реющего над голубями в районе КЖБИ. Ежели, кто будет мне возражать, что, дескать, ошиблась, скажу сразу: у осоеда есть одна деталь, благодаря которой осоеда ни с кем не перепутаешь.