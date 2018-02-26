|Цитата:
yudjin:
А то, что в связи с очередным мракобесием министерства без образования молодые семьи с детьми дошкольного возраста срываются с мест
Ну да, некоторое кол-во срывается.
(Так-то у нас в год примерно 200 тыс молодых семей, родивших ребенка, образуется по стране)
Цитата:
Директор Пляжа:
А как же домыслы аналитика?
А, ну да, там же еще и аналитики в паре с журналистами работают.
Я забыл.
Сорри.
Цитата:
5555:
при этом мои кровные пенсионные становятся как бы не мое. Т.е получить я их не могу
Сможешь.
Как только получишь гражданство другой страны.
Просто ты хотел схитрить - подать на выезд на ПМЖ, забрать пенсионку, а на самом деле никуда и не собирался ехать.
Цитата:
Сергей_я:
Теперь ваши пенсионные переходят не вам на руки, а в пенсионку РФ. Ну либо остаются в КЗ
Никуда они не переходят и нигде они не остаются.
России вы нафиг не сдались со своими накоплениями - она вам и не планирует пенсию платить за то, что вы работали на экономику Казахстана.
А КЗ вам тут же отдаст как только вы получите гражданство другой страны.
Цитата:
цифрынерешают:
и подают на него пока учатся
Фактические данные миграционных ведомств, как видим, не подтверждают это ваше предположение.