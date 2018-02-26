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≡ Наибольший отток казахстанцев за рубеж не связан с обучением – аналитик МОН		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Наибольший отток казахстанцев за рубеж не связан с обучением – аналитик МОН
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31612
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.02.18 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аналитик Дархан Жумашев по заказу МОН РК провёл исследование иммиграционных потоков в Казахстане за последние три года, чтобы проверить, действительно ли большую часть убывающих из страны граждан составляет студенческая молодёжь.
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§ Медный
Re: Наибольший отток казахстанцев за рубеж не связан с обучением...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1809
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 26.02.18 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Из них около 90% воссоединяются с исторической родиной

правовой статус данного термина покажи-найди
Исторической Родиной я могу назвать СССР, а Россия приемница СССР, значит не соврал... Дархан Жумашев, возвращаются на историческую Родину. :-)
Иллюзионисты и эквилибристы :lol:
Профайл

Бывалый
Re: Наибольший отток казахстанцев за рубеж не связан с обучением...




Отправлено: 26.02.18 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
А то, что в связи с очередным мракобесием министерства без образования молодые семьи с детьми дошкольного возраста срываются с мест

Ну да, некоторое кол-во срывается.
(Так-то у нас в год примерно 200 тыс молодых семей, родивших ребенка, образуется по стране)
Цитата:
Директор Пляжа:
А как же домыслы аналитика?

А, ну да, там же еще и аналитики в паре с журналистами работают.
Я забыл.
Сорри.
Цитата:
5555:
при этом мои кровные пенсионные становятся как бы не мое. Т.е получить я их не могу

Сможешь.
Как только получишь гражданство другой страны.
Просто ты хотел схитрить - подать на выезд на ПМЖ, забрать пенсионку, а на самом деле никуда и не собирался ехать.
Цитата:
Сергей_я:
Теперь ваши пенсионные переходят не вам на руки, а в пенсионку РФ. Ну либо остаются в КЗ

Никуда они не переходят и нигде они не остаются.
России вы нафиг не сдались со своими накоплениями - она вам и не планирует пенсию платить за то, что вы работали на экономику Казахстана.
А КЗ вам тут же отдаст как только вы получите гражданство другой страны.
Цитата:
цифрынерешают:
и подают на него пока учатся

Фактические данные миграционных ведомств, как видим, не подтверждают это ваше предположение.

цифрынерешают
Re: Наибольший отток казахстанцев за рубеж не связан с обучением...




Отправлено: 26.02.18 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Фактические данные миграционных ведомств, как видим, не подтверждают это ваше предположение.

Общее отрицательное сальдо на треть больше в 2016 (и 2017) по сравнению с 2015. Абитуриенты-студенты (16-20 лет) пока учатся там с гражданством РК на каникулах катаются домой, сюда к родителям по несколько раз в год. Учатся они свои 4+/- лет и уже подают вид на жительство с дальнейшим гражданством. 2015 - "минус" 240, 2016 - "минус" 661, 2017 - минус "173". Как видим, минимум 173 усредненных студента "не возвращаются" (к родителям, друзьям то все равно ездят), видимо, получая гражданство к которому нужна прописка (у кого-то может вызвать затруднение). С латиницей в РК и будущей обновленной программой развития в РФ после выборов динамика увеличится. Тяжело тебе будет в следующие годы невозмутимо уклоняться и недоговаривать.

Житель
Re: Наибольший отток казахстанцев за рубеж не связан с обучением...




Отправлено: 26.02.18 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сальдо в минусе,а как же увеличилось население в Казахстане до 18000000?Опять лукавство и дутые цифры для кого то,ну зачем это надо?

цифрынерешают
Re: Наибольший отток казахстанцев за рубеж не связан с обучением...




Отправлено: 26.02.18 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
цифрынерешают:
Тяжело тебе будет в следующие годы невозмутимо уклоняться и недоговаривать.

С 1996 по 2001 гг в РК была самая низкая рождаемость (то есть количество сегодняшних уже поступивших студентов) за все годы. Пока проходят 4+/- года обучения, делается одновременно за 3-5 лет вид на жительство (еще ускореннее, если у тебя есть близкие родственники с гражданством РФ) и при наличии возможностей сразу выход на гражданство России. 17 лет абитуриента +4 года потенциального оформления гражданства (во время учебы) = 21 год. То есть замедление в абитуриентах объясняется только в количестве рожденных 2017г.-21г.=1996г. Занавес. Не надо юлить. Мы тут у границы живем, нам виднее, чем тебе в Астане, правда.

Гость
Re: Наибольший отток казахстанцев за рубеж не связан с обучением...




Отправлено: 26.02.18 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
анализ надо было проводить по выпускникам школ, сколько уехало за пределы учится и сколько вернулось, просто не все еще оформили гражданство, у моей выпускницы с класса уехали все...

Бывалый
Re: Наибольший отток казахстанцев за рубеж не связан с обучением...




Отправлено: 26.02.18 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
цифрынерешают:
и уже подают вид на жительство с дальнейшим гражданством

Еще раз, для альтернативно одаренных: фактические данные миграционных ведомств, как видим, не подтверждают это ваше предположение.
Чтобы купить что-нибудь ненужное, надо сначала продать что-нибудь ненужное.
Чтобы там подать на ВНЖ - надо сначала тут оформить выезд на ПМЖ.
А как только тут его оформишь - сразу попадаешь в статистику.
Бельмес?
Цитата:
Житель:
Сальдо в минусе,а как же увеличилось население в Казахстане до 18000000?

Рождаемость дает +259 тыс человек в год.
На фона такой величины эти твои единицы тысяч уехавших бледно меркнут.
Ты не читал статью что-ли?

Гость
Re: Наибольший отток казахстанцев за рубеж не связан с обучением...




Отправлено: 26.02.18 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вариант один, начать проситься назад как лнр и днр, другого не вижу.
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