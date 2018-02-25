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Куратор темы: drakon
§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 962
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.02.18 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
чем на темную лошадку

Эта тёмная лошадка всех уделала ;-) Наши ребята молодцы, вырвали победу! Но исход мог быть и другим. Его величество случай ;-)
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13426
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.02.18 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Снег прошёл у нас,надо идти-

сосульки - отстреливать.Пока
кота соседского нет... :lol:
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 962
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.02.18 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
кота соседского нет

Правильно, а то мало ли чего? ;-)
Эти коты глупые гуляют где не поподя, на сосульки не смотрят :lol:
Лучше оградить! :-P

[Исправлено: elektron, 25.02.2018 - 16:47]
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13426
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.02.18 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня по рекомендации Кардиолога -

записался в фитнес-клуб. Занятия хоть
каждый день с 19 часов.Начало с 1 марта.
Стоит 19.99 €. Опоачивает - медстаховка... :lol:
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