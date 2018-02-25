elektron Re: Моя Деревенька и её окрестности. #11298





(Полноправные пользователи) Сообщений: 962

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:43 Цитата: drakon:

кота соседского нет

Правильно, а то мало ли чего?

Эти коты глупые гуляют где не поподя, на сосульки не смотрят

Лучше оградить!



[Исправлено: elektron, 25.02.2018 - 16:47]