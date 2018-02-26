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§ NG.kz
Село Октябрьское Костанайского района. Сход по поводу переименования
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31612
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.02.18 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для всех кто хочет выразить свое отношение к переименованию, но не знает об общем собрании - сегодня 26 февраля 2018 г в 14.00 собирается сход жителей.
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Онамастик
Re: Село Октябрьское Костанайского района. Сход по поводу...




Отправлено: 26.02.18 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

Конечно время не стоит на месте. Все переименуем! Улицы,города . Детей! Да Татьяна Сергеевна?

Директор Пляжа
Re: Село Октябрьское Костанайского района. Сход по поводу...




Отправлено: 26.02.18 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
маленькая

Что за сепаратистские высказывания, об кромсать решили страну до размеров Швейцарии?

Андрей
Re: Село Октябрьское Костанайского района. Сход по поводу...




Отправлено: 26.02.18 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К чему весь шум. Если там действительно переименование, то оно проводится в присутствии только делегированных сходом представителей, а не общим собранием. Голосование проводится только среди них, и остальные если придут то только для массовки

§ pandit
Re: Село Октябрьское Костанайского района. Сход по поводу...
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 283
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 26.02.18 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жители собрались, пресса была. Провести сход не дали из-за отсутствия разрешения. Инициативная группа подала официальное заявление о проведении собрания 12 марта в 14.00. Талон у меня. Ждем разрешения.
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* Victor Yang
Re: Село Октябрьское Костанайского района. Сход по поводу...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10352
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.02.18 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pandit:
Жители собрались, пресса была. Провести сход не дали из-за отсутствия разрешения.

Я слышал, что даже представители общественного совета были не в курсе.
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§ yudjin
Re: Село Октябрьское Костанайского района. Сход по поводу...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5129
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 26.02.18 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сход по поводу переименования

ну а имя, сестра, имя... варианты то каки названия?
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§ Trueman4400
Re: Село Октябрьское Костанайского района. Сход по поводу...
Trueman4400


(Пользователи)
Сообщений: 56
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 26.02.18 - 15:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это хорошо, выразить свое отношение! Тенденция, однако, важные вопросы обсуждать. Только по сложившейся традиции - сделать из мухи слона - из обсуждения переименования получается вселенский хай-вай. Как-то сложно пока получается слышать друг друга и вести взвешенную дискуссию. Есть и плюсы и минусы всегда и в любой ситуации и обсуждать их можно цивилизовано с точки зрения построения диалога. Что представляется важным: время катастрофически меняется, меняется само общество, меняется каждый из нас. И это отражается не только в переименовании чего-либо, это отражается буквально во всем и главное здесь уметь, как говорят "выходить из зоны комфорта" или иногда менять угол зрения на тот или иной вопрос.
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ГостьЯ
Re: Село Октябрьское Костанайского района. Сход по поводу...




Отправлено: 26.02.18 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pandit:
Жители собрались, пресса была. Провести сход не дали из-за отсутствия разрешения.

Вот еще ничего не было, а уже шум подняли. Вам вот не все ли равно, какое название будет у этого поселка? Или что-то изменится от того, что вы будете по этому поводу шуметь? Проще к этому надо относиться, здоровее будете! Или вам за шумок приплачивают?

§ pandit
Re: Село Октябрьское Костанайского района. Сход по поводу...
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 283
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 26.02.18 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
представители общественного совета были не в курсе

Совершенно верно. Я узнал утром сегодня, соседка ехала в автобусе в город и позвонила мне сообщила. По линии общественного совета никакой информации не было.
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§ pandit
Re: Село Октябрьское Костанайского района. Сход по поводу...
pandit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 283
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 26.02.18 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поэтому и написал в НГ сразу утром. Очень мутная история.
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* Ольга Колоколова
Re: Село Октябрьское Костанайского района. Сход по поводу...
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 2236
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 26.02.18 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ну а имя, сестра, имя... варианты то каки названия?
Через 20 минут выложим репортаж с места события
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неравнодушная
Re: Село Октябрьское Костанайского района. Сход по поводу...




Отправлено: 26.02.18 - 17:12
Комментарий удален модератором.

* 112
Re: Село Октябрьское Костанайского района. Сход по поводу...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9640
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.02.18 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну сход так сход, жителей деревни..
Нам то что с того?
Мы одну несчастную улицу, чтобы поддержать, из нас никто на сход туда не пришел..
Да что там, просто понты поколотили, анонимно выразив недовольство, но согласившись с этим в душе и всё..
А ты что хотел?
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