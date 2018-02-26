Trueman4400 Re: Село Октябрьское Костанайского района. Сход по поводу... #21





(Пользователи) Сообщений: 56

Регистрация: 12.01.16 (Пользователи) Отправлено: - 15:49 Это хорошо, выразить свое отношение! Тенденция, однако, важные вопросы обсуждать. Только по сложившейся традиции - сделать из мухи слона - из обсуждения переименования получается вселенский хай-вай. Как-то сложно пока получается слышать друг друга и вести взвешенную дискуссию. Есть и плюсы и минусы всегда и в любой ситуации и обсуждать их можно цивилизовано с точки зрения построения диалога. Что представляется важным: время катастрофически меняется, меняется само общество, меняется каждый из нас. И это отражается не только в переименовании чего-либо, это отражается буквально во всем и главное здесь уметь, как говорят "выходить из зоны комфорта" или иногда менять угол зрения на тот или иной вопрос.