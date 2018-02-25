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§ NG.kz
Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31607
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.02.18 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У Красной армии 23 февраля – столетний юбилей. И вновь откровенному шельмованию подвергаются символы периода становления Советской власти в 1918 году. Так что же думать простому человеку?
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Историк
Re: Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем




Отправлено: 25.02.18 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наберите рассекреченные материалы по МВД Каз.ССР. Там есть что почитать по персоне, на которого так любится 112-й. Все тайное становится явным.Воровство зерноотходов, похоже их семейный бизнес.

§ 112
Re: Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем
112


(Пользователи)
Сообщений: 9626
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.02.18 - 00:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Жизни ты конечно не видел,

Чего и какой жЫзни?
Чтобы учить жЫзни, на то нужно иметь веские основания на 146 процентов!
Какой опыт жЫзни я мог получить тогда от таких как ты, которые присягнули , но тем не менее не пошли защищать жизнь других таких же и попросту свалили в страны блока НАТО?
Зачем мне такая жизнь?
Нет уш..
Моя жЫзнь тут, я останусь и помру именно тут, не предам и не продам как говорится, даже не поеду на все готовое, как многие клятвоприсягатели, чтобы жить спокойно среди чужаков, будучи гражданином второго сорта..
Пусть я проживу и значительно меньше, но такой опыт мне не нужен..
И мне не надо опыта Германий и Пакистана..
Я у себя в доме, тем и горжусь..
А уш какой у меня дом, никого волновать не должно..
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гость
Re: Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем




Отправлено: 26.02.18 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Сам то был где и почему кто то, но не ты лично виноват в том?

Я вот , лично за границей СССР , находился и чего мне восстание поднимать , надо было ? Аналогичный вопрос к тебе ?

§ 112
Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем
112


(Пользователи)
Сообщений: 9626
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.02.18 - 00:13
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§ elektron
Re: Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 962
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.02.18 - 00:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
на 146 процентов!

Что опять не сдержался, лишь бы что сбрехнуть? :-x
Про какое НАТО свистишь? Тыж телёнком то ещё и заграницы не видовал:)
дада опяять мсправил :-P

[Исправлено: elektron, 25.02.2018 - 19:20]
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§ elektron
Re: Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 962
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.02.18 - 00:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
неравнодушная:
да да вас ето косаитьса

:oops: весёлая ты, люблю таких ;-)
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§ elektron
Re: Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 962
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.02.18 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Аналогичный вопрос к тебе ?

Ты зачем чела в такой ступор загнал? :lol: 8-)
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Гость
Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем




Отправлено: 26.02.18 - 00:31
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Гость
Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем




Отправлено: 26.02.18 - 01:18
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