Цитата: elektron:

Жизни ты конечно не видел,

Чего и какой жЫзни?

Чтобы учить жЫзни, на то нужно иметь веские основания на 146 процентов!

Какой опыт жЫзни я мог получить тогда от таких как ты, которые присягнули , но тем не менее не пошли защищать жизнь других таких же и попросту свалили в страны блока НАТО?

Зачем мне такая жизнь?

Нет уш..

Моя жЫзнь тут, я останусь и помру именно тут, не предам и не продам как говорится, даже не поеду на все готовое, как многие клятвоприсягатели, чтобы жить спокойно среди чужаков, будучи гражданином второго сорта..

Пусть я проживу и значительно меньше, но такой опыт мне не нужен..

И мне не надо опыта Германий и Пакистана..

Я у себя в доме, тем и горжусь..

А уш какой у меня дом, никого волновать не должно..