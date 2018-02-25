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§ NG.kz
Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31607
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.02.18 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У Красной армии 23 февраля – столетний юбилей. И вновь откровенному шельмованию подвергаются символы периода становления Советской власти в 1918 году. Так что же думать простому человеку?
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§ 112
Re: Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем
112


(Пользователи)
Сообщений: 9626
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.02.18 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Хотя сама дискуссия с такими типами как ты уже проти

С тобой кто то дискутировал?
Кто же это?
Я нет.
Я выражал свое мнение по поводу пафосных сегодняшних речей, речей этого времени, о том, как кто то разграбил и развалил Союз, но только не я..
Снимая тем самым с себя огромную идеологическую ответственность, под которую он некогда в далеком прошлом клялся честью и верностью служению и защите своего государства под названием СССР..
А на выходе сегодня то что мы видим?
Тот, кто бьет себя в грудь рукой, а может даже ногой, первым выехал из этой страны, бросил ее..
Тот, кто бьет себя рукой в грудь, покупает айфон, пользуется амъериканским интернетом, гоняет на немецких автомобилях, и его хащищают немецкие и амъериканские зольдаты.
Верно?
Так что я ни с кем конкретно ни дискутирую, окромя как со статьей и по теме..
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ТАНОМИ
Re: Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем




Отправлено: 25.02.18 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ты конкретно присягал Родине под названием СССР?
Клялся торжественно защищать ее?
Если так, то где, где был ты конкретно?


Цитата:
112:
Профукал ты свою Родину, так же как и все остальные, которые сейчас примазываются к СССР, которые хотели ли бы чтоб СССР не капитулировал тогда, но при этом палец о палец не ударили, чтобы хоть как то спасти свою Родину..

Цитата:
112:

Теперь то чего ныть о профукании Вами Советского Союза, своей Родины

Цитата:
112:

Никто, никто из кустанайской области не пошевелил тогда в 1991м и пальцем!


Цитата:
112:
вы клялись, присягали, защищать Отечество, страну под названием СССР, ка



Злые мы, форумчане, уйдёт он от нас! Ведь даже слепому видно, о чём болит его душа - не может 112-й простить нам, что мы проср...СССР!!!

АфроАмереканец
Re: Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем




Отправлено: 25.02.18 - 23:12
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем
112


(Пользователи)
Сообщений: 9626
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.02.18 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Похороны демонстрантов, погибших в столк

Цитата:
elektron:
[Исправлено: elektron, 25.02.2018 - 18:04

Интересно, ты оскорбляешь, потом переправляешь, чтобы тебя не наказали модераторы..
Боишься до сих пор?
Вопрос не в том где были они, вопрос был в том, где был лично ты..
По поводу они, вот какая то статья есть на эту тему..

http://www.pravda.info/kompromat/116527.html
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§ 112
Re: Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем
112


(Пользователи)
Сообщений: 9626
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.02.18 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
не может 112-й простить нам

Это еще раз, литературный образ и мышление.
Все мы тут занимаемся этим и ничего как говорится личного..
И потому я да, когда подмечаю в некоторых какое то примазывание себя например к героизму советских солдат, сражавшихся с фашисткой Германией, или же наоборот, "обелевание", как сказал один советский товарищь себя в том, что развалила СССР Америка, Германия, какие то шпионы или Горбачев, работающий на немцев, снимая с себя предельно ответственность, я вот лично этим людям прямо в глаза, не отрывая взгляда, спрашиваю у них - Сам то был где и почему кто то, но не ты лично виноват в том?
Вся спесь с таких товарищей, весь пафос сразу же куда то отходят на второй план.
- Я был там то,
- Я выпивал
- Я болел,
- Мне не до этого..
Я да я..
Только и слышу одно и тоже и мне это иногда надоедает..
Вот собственно и все..
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§ elektron
Re: Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 962
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.02.18 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Интересно, ты оскорбляешь, потом переправляешь

я исправил грамматическую ошибку, а ты опять увидел что то?
Да живи с богом или кем хочешь. До таких как ты мне и дела нет. Просто когда лгут и чушь несут, бывает не сдерживаюсь. Так что :-x
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§ elektron
Re: Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 962
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.02.18 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тебя по ходу опять несёт?, так давай во флуд, неси свои хрящи.
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§ elektron
Re: Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 962
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.02.18 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
Злые мы, форумчане, уйдёт он от нас!

Сомневаюсь, что мы такой подарок от него получим ;-)
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§ 112
Re: Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем
112


(Пользователи)
Сообщений: 9626
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.02.18 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Просто когда лгут и

Где ты увидел ложь?
Я мыслю логически, раз присягал служению и защите Отчизны, Родины, своего государства - будь добр, исполни свой долг и сражайся на смерть!
Ты считаешь сказанные слова Ложью?
То есть если присягнул, то можно и Предать то, чему либо кому дал клятвенное обещание защищать?
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§ 112
Re: Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем
112


(Пользователи)
Сообщений: 9626
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.02.18 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
, так давай во флуд, неси свои хрящи.

Тема об СССР, о профукавших ее зольдатах, которые присягнули и сбежали с поля боя, теперь для тебя просто Флуд?
Нет дорогуша..
Это жЫзнь, такая какая она получилась тогда и эту память о том поведении солдат, которые клялись в верности своей Родине и не помогли ей в нужный момент, когда она горела в огне , начиная с 1985го, так просто не вычеркнешь, сказав про эту Память, что это просто Флуд.
Боясь другого крепкого слова - Это просто Позор..
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Историк
Re: Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем




Отправлено: 25.02.18 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Историческая справка.Джангильдин. Человек, помотавшийся по всему белому свету. Примкнувший сначала к левым эсерам. После революции решил стать большевиком.Направлен к стихийному восстанию тургайцев. Для придания красного оттенка. А.Иманов всячески пытался вытеснить его из своего отряда. Особенно когда Временное правительство разрешило не брать на тыловые работы казахов. Возникшие распри пошли на руку противникам, которые быстро раскололи отряд на несколько враждующих группировок. Джангильдин сбежал из отряда обратно к красным. А.Иманов хотел стоять над схваткой. Но алашординцы просто убрали с доски лишнюю фигуру, как замешанного в сотрудничестве с красными.

неравнодушная
Re: Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем




Отправлено: 25.02.18 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Сомневаюсь, что мы такой подарок от него получим

подайти пример. лчный пример отлично воспитывает.

§ elektron
Re: Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 962
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.02.18 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
неравнодушная:

сначала грамоте обучитесь, после чего советуйте :lol:
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§ elektron
Re: Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 962
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.02.18 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Кто и где гиб, покажи?


Цитата:
112:
Нет дорогуша..

О Марик, я тебя тоже очень "уважаю"
Жизни ты конечно не видел, но неси свой бред дальше!
Цитата:
112:
Кто и где гиб, покажи?

https://meduza.io/feature/2016/08/19/10-fotografiy-ob-yasnyayuschih-sobytiya-avgusta-1991-goda-v-moskve
Ты вообще следишь за дискуссией или так что ляпнуть? :lol:
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неравнодушная
Re: Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем




Отправлено: 25.02.18 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
сначала грамоте обучитесь, после чего советуйте

да да вас ето косаитьса :-P :-P :-P
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