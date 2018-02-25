112:

Ты конкретно присягал Родине под названием СССР?

Клялся торжественно защищать ее?

Если так, то где, где был ты конкретно?

112:

Профукал ты свою Родину, так же как и все остальные, которые сейчас примазываются к СССР, которые хотели ли бы чтоб СССР не капитулировал тогда, но при этом палец о палец не ударили, чтобы хоть как то спасти свою Родину..

112:



Теперь то чего ныть о профукании Вами Советского Союза, своей Родины

112:



Никто, никто из кустанайской области не пошевелил тогда в 1991м и пальцем!

112:

вы клялись, присягали, защищать Отечество, страну под названием СССР, ка