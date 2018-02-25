|Цитата:
112:
Ты конкретно присягал Родине под названием СССР?
Клялся торжественно защищать ее?
Если так, то где, где был ты конкретно?
Цитата:
112:
Профукал ты свою Родину, так же как и все остальные, которые сейчас примазываются к СССР, которые хотели ли бы чтоб СССР не капитулировал тогда, но при этом палец о палец не ударили, чтобы хоть как то спасти свою Родину..
Цитата:
112:
Теперь то чего ныть о профукании Вами Советского Союза, своей Родины
Цитата:
112:
Никто, никто из кустанайской области не пошевелил тогда в 1991м и пальцем!
Цитата:
112:
вы клялись, присягали, защищать Отечество, страну под названием СССР, ка
Злые мы, форумчане, уйдёт он от нас! Ведь даже слепому видно, о чём болит его душа - не может 112-й простить нам, что мы проср...СССР!!!