Директор Пляжа Re: Опубликован список из 435 зарубежных вузов, где бесплатно... #19







Отправлено: - 16:03 Цитата: 112:



Всё собрал воедино.

Перевернул и вывернул наизнанку, от себя додумал и приврал немножко.

Шелдон, это 1 к 10 вышесказанному, хотя в твоем случае вообще 1 к 1000000.

Ну и так далее... тебя можно щелкать по пунктам.

То все что ты сказал тут, не мне рассказывай, а тем кто закончил вузы, но трудится не по специальности.

А таких по статистике 90%, так что претензии не ко мне.

Кстати многие из них с дипломами работают и доярками, и механизаторами, и лепщиками пельменей даже. Но труд, он любой почетен. Хотя ты смотрю, высказался пренебрежительно о тех, кто молоко для тебя доит и хлеб выращивает. Хех.