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§ NG.kz
Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31607
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.02.18 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У Красной армии 23 февраля – столетний юбилей. И вновь откровенному шельмованию подвергаются символы периода становления Советской власти в 1918 году. Так что же думать простому человеку?
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Товарищ Ын
Re: Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем




Отправлено: 25.02.18 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ведь прав!
Но манкурты сейчас правят

nik58
Re: Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем




Отправлено: 25.02.18 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а политически необдуманным, опасным решением для будущего развития страны.Была бы страна и развитие.

§ сайлау курманов
Re: Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2605
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 25.02.18 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ничего не поделаешь , тогда голодранцы захватили власть и стали господами, теперь их внуки продолжают дело дедов , так было всегда
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1952/Доктор СИЗО
Re: Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем




Отправлено: 25.02.18 - 11:11
Комментарий удален модератором.

пэтриот
Re: Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем




Отправлено: 25.02.18 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никто не запрещает отмечать день РККА ! Но если она великая и весь советский народ был за нее и дело т.Ленина - где страна СССР и ее великая Армия ? ( один Горбачев не в состоянии ее развалить)
Сами же , своими руками и развалили. Продавали налево и направо бензин и оружие (ГСВГ) , солдаты строили генералам дачи, дедовщина и т.д ! Сами же и развалили , и врага не надо.

Рудничанин
Re: Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем




Отправлено: 25.02.18 - 11:29
Комментарий удален модератором.

1952/Доктор СИЗО
Re: Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем




Отправлено: 25.02.18 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
( один Горбачев не в состоянии ее развалить)

-Горбачев лишь задвижку откинул, и все выбежали из загона. И разбежались, кто куда. Одни на сочные пастбища наткнулись, другие травкой питаются по обочинам дорог.

§ 112
Re: Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем
112


(Пользователи)
Сообщений: 9602
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.02.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хочется спросить автора, раз он кидается такими пафосными словами, речью, - присягал Родине под названием СССР?
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§ elektron
Re: Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 949
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.02.18 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
( один Горбачев не в состоянии ее развалить)

Вот так легко можно заблуждаться. А кто тогда? Только с подробным описанием как он сам себя от власти отстранил! А потом Ельцин, тоже как лучше ведь хотел. Но получилось как всегда. А чего это стоило стране ? Её народу?
ПС да и Путин не причём наверное, что страна растёт 8-)

[Исправлено: elektron, 25.02.2018 - 09:11]
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1952/Доктор СИЗО
Re: Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем




Отправлено: 25.02.18 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
пафосными словами, речью, - присягал Родине под названием СССР?

Гвардий старший лейтенант Дмитрий Легкий присягу СССР принимал в воинском училище, в отличие от тебя туберкулезника, который и не знает, что такое настоящая воинская присяга. Опять сидишь перед женой хорохоришься? Даешь почитать свои комментарии)))))) Она хоть, знает что, ты знатно откосил от службы в армии Казахстана?)))))) Мне кажется, когда ты на форуме спрашиваешь у человека про присягу, на самом деле хочешь знать, у кого еще есть, как у тебя, хронический геморрой))))) Ответа не надо!!!

Хохол
Re: Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем




Отправлено: 25.02.18 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Но «сотня юных бойцов из будёновских войск» превзошла всех, кого сейчас пытаются воспевать. А это не только «корнет Оболенский, поручик Голицын», но и их «союзнички»

А чем Дмитрий Легкий лучше ? Он сам якобы являясь "доктором исторических наук" изначально занимает одну сторону в той борьбе . Если ты историк , то выводы должны быть объективные , без выражения симпатий кому то . И про "союзничков" . СССР сам всегда вмешивался в любые международные конфликты , являясь союзником , спонсором и поставщиком вооружения , помогая устанавливать коммунистические режимы в других странах и государствах . Так почему своё вмешательство Дмитрий Максимович считает необходимым и оправданным , а вот помощь белой армии , мировым сообществом в борьбе с коммунистической заразой , он считает злом и позорным фактом . Интересно , победили бы белые , и Дмитрий Максимович присягал бы царской , а не советской империи , его видение и мнение на те события которое он озвучил было бы таким же ?

§ 112
Re: Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем
112


(Пользователи)
Сообщений: 9602
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.02.18 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/Доктор СИЗО:

Гвардий старший лейтенант Дмитрий Легкий присягу СССР принимал

И?
Почему тогда, 26 или сколько то там лет, не исполнил Клятву Верности?
Если не исполнил, то думаю прежде всего нужно винить в первую очередь себя..
Ты за меня не переворачивай тему.
Я не давал Клятву Верности Союзу, он ее давал.
Почему не исполнил свой долг?
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Директор Пляжа
Re: Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем




Отправлено: 25.02.18 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я понял, почему хохол, прошлое ненавидит.
У него там ни одного светлого пятна нет.
Самогонщик он, сам признавался.
Видать досталось ему за это от советской власти.
Как досталось, догадаться не сложно.

* CHINOIS
Дмитрий ЛЕГКИЙ: Ты записался добровольцем
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 117
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 25.02.18 - 17:40
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