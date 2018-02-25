Цитата: Но «сотня юных бойцов из будёновских войск» превзошла всех, кого сейчас пытаются воспевать. А это не только «корнет Оболенский, поручик Голицын», но и их «союзнички»

А чем Дмитрий Легкий лучше ? Он сам якобы являясь "доктором исторических наук" изначально занимает одну сторону в той борьбе . Если ты историк , то выводы должны быть объективные , без выражения симпатий кому то . И про "союзничков" . СССР сам всегда вмешивался в любые международные конфликты , являясь союзником , спонсором и поставщиком вооружения , помогая устанавливать коммунистические режимы в других странах и государствах . Так почему своё вмешательство Дмитрий Максимович считает необходимым и оправданным , а вот помощь белой армии , мировым сообществом в борьбе с коммунистической заразой , он считает злом и позорным фактом . Интересно , победили бы белые , и Дмитрий Максимович присягал бы царской , а не советской империи , его видение и мнение на те события которое он озвучил было бы таким же ?