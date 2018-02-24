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≡ 297 семей переселенцев из других регионов Казахстана и оралманов ожидают в Костанайской области в 2018 году		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
297 семей переселенцев из других регионов Казахстана и оралманов ожидают в Костанайской области в 2018 году
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31607
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.02.18 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
23 февраля эти данные прозвучали на аппаратном совещании акимата Костанайской области в докладе руководителя управления координации занятости и социальных программ Гульнар АБЕНОВОЙ. Она рассказала об итогах реализации Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства за 2017 год и задачах на 2018 год.
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ЮКА
Re: 297 семей переселенцев из других регионов Казахстана и...




Отправлено: 25.02.18 - 01:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
<<<<решены вопросы трудоустройства, выплачены субсидии на переезд, на возмещение расходов по найму жилья и оплате коммунальных услуг,>>>>-

Легко быть щедрым за чужой счет. Абсурд, у нас что в области не на что потратить бюджетные деньги, кроме как на спонсорство холявщиков? Одни съедят дармовые деньги, да вернутся назад в теплые края, другие пополнят ряды преступности. Какие вакансии у нас в городе? Продавцы на рынке, распространители БАДов(одурачивание людей), официанты и охранники за 35-40 тыс тенге. Вот они пожизненные вакансии, потому что там более чем на 2-3 месяца никто не задерживается. Посмотрите вакансии газет "шанс", "вакансия" , hh, там что-то есть реальное? Сплошной сетевой маркетинг -требуются: администраторы, операторы, помощники руководителя, офисные работники - на самом же деле сомнительные кабинеты с трехдневными курсами по одурачиванию покупателей, уверена десяткам безработных пришлось столкнуться с ними. За 5 лет все вакансии наизусть пришлось выучить, руководству наверно выгодно такой перечень фиктивных вакансий иметь для очковтирательства. Трудоустройство от своих Костанайских, как от назойливых мух отмахивается, у них тот же самый перечень что и выше перечисленный. И мне почему-то никто и копейки не дал ни на жилье, ни на коммунальные услуги.

Тор
Re: 297 семей переселенцев из других регионов Казахстана и...




Отправлено: 25.02.18 - 10:46
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: 297 семей переселенцев из других регионов Казахстана и...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9602
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.02.18 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ЮКА:
Посмотрите вакансии газет "шанс", "вакансия" , hh, там что-то есть реальное? Спло

Ты почему не едешь в деревню и не разводишь например скот?
Какая тебе вакансия еще нужна?
Профайл

Директор Пляжа
Re: 297 семей переселенцев из других регионов Казахстана и...




Отправлено: 25.02.18 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ты почему не едешь в деревню и не разводишь например скот?

А ты, а хатки свои отдашь безвозмездно переселенцам.

§ 112
Re: 297 семей переселенцев из других регионов Казахстана и...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9602
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.02.18 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
ты, а хатки свои отдашь безвозмездно переселенцам.

А это тут причем?
Они что, едут отбирать что то?
Если конкурировать, то буду весьма этому рад, буду стараться быть лучше чем сейчас..
Профайл

Директор Пляжа
Re: 297 семей переселенцев из других регионов Казахстана и...




Отправлено: 25.02.18 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А это тут причем?

А при том, если что то предлагаешь другим, изволь сам этому следовать.
конкурент, млин. :lol:
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