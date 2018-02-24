ЮКА Re: 297 семей переселенцев из других регионов Казахстана и... #60







Отправлено: - 01:04 <<<<решены вопросы трудоустройства, выплачены субсидии на переезд, на возмещение расходов по найму жилья и оплате коммунальных услуг,>>>>-



Легко быть щедрым за чужой счет. Абсурд, у нас что в области не на что потратить бюджетные деньги, кроме как на спонсорство холявщиков? Одни съедят дармовые деньги, да вернутся назад в теплые края, другие пополнят ряды преступности. Какие вакансии у нас в городе? Продавцы на рынке, распространители БАДов(одурачивание людей), официанты и охранники за 35-40 тыс тенге. Вот они пожизненные вакансии, потому что там более чем на 2-3 месяца никто не задерживается. Посмотрите вакансии газет "шанс", "вакансия" , hh, там что-то есть реальное? Сплошной сетевой маркетинг -требуются: администраторы, операторы, помощники руководителя, офисные работники - на самом же деле сомнительные кабинеты с трехдневными курсами по одурачиванию покупателей, уверена десяткам безработных пришлось столкнуться с ними. За 5 лет все вакансии наизусть пришлось выучить, руководству наверно выгодно такой перечень фиктивных вакансий иметь для очковтирательства. Трудоустройство от своих Костанайских, как от назойливых мух отмахивается, у них тот же самый перечень что и выше перечисленный. И мне почему-то никто и копейки не дал ни на жилье, ни на коммунальные услуги.