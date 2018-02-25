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Страница 753 из 753«1...751752753
Куратор темы: drakon
§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13423
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.02.18 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Герр Виктор, а что это у тебя за майдан в деревеньке ?))

В леревеньке - всё спокойноЦитата:
Обликоморале:
которые хотели что то типо отжать

Хай - не лезут. Частная - Собственностью
Слыхал про такое?... 8-) :-o

[Исправлено: drakon, 25.02.2018 - 14:01]
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гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 25.02.18 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/Доктор СИЗО:
Алекс 60,

Он , чего мне сват , брат или воинский начальник ? Возможно я в деревеньке в соседней с тобой живу , довольно странные ваши предположения .Цитата:
1952/Доктор СИЗО:
процветают сельзозкооперативы.

Они там и при СССР процветали , даже тогда пересекая границу Белорусии и Польши различие на полях в глаза бросалось резко .

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 25.02.18 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

По поводу нынешнего , матча - уверен фильм будет " Красная машина , " подобие " Движения ... , победа оно конечно победой , но не является ли это результатом какой - либо закулисной борьбы .

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 25.02.18 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/Доктор СИЗО:
удаляешь мои комментарии

Опять ,по - красному пошёл .

1952/Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 25.02.18 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Они там и при СССР процветали , даже тогда пересекая границу Белорусии и Польши различие на полях в глаза бросалось резко .


что и требовалось доказать. У нас половина полей частников бурьяном поросли. Отходы высевают. Куда власти смотрят? Я думаю, ждут когда эти фермеры разорятся, и исчезнут как хозяйствующие элементы.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13423
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.02.18 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
фильм будет " Красная машина , " подобие " Движения ... .[/quote
Только в кинотеатре - не плакай.
Цитата:
гость:
победа оно конечно победой , но не является ли это результатом какой - либо закулисной борьбы .

Возможно ГАЗ - будут дещевле продавать? Я согласен...
:lol: :lol: :lol:
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1952/Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 25.02.18 - 14:31
Комментарий удален модератором.

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 25.02.18 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
в кинотеатре

Я туда не хожу , хотя он от меня в 100 метрах , не люблю современное кино . Недавно краем глаза , кусок из " Конвоя " , увидел , в 1942 году ; у сельской полиции , форма полиции Веймаровской Германии , и пистолеты - пулемёты MP 38 , а у солдат вермахта жалкое подобие Маузера 98 , добило больше всего , на " кюбельвагене " запаска от "Нивы " стёртая почти до дыр , и " Опель - блиц " из " Газ 51 " , ну а жирный штабс - фельдфебель в офицерской фуражке :-x

1952/Доктор СИЗО
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 25.02.18 - 14:46
Комментарий удален модератором.

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13423
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.02.18 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доктор, во флуд - двигай... :oops: :oops:
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4279
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.02.18 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Возможно ГАЗ - будут дещевле продавать?

Северный поток-2 не за горами. 8-)
Цитата:
гость:
но не является ли это результатом какой - либо закулисной борьбы .

А так, конечно да. Немцы слили, говорят сама Меркель Штурму перед финалом звонила. Хакеры скоро выложат разговор в сеть.
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4279
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.02.18 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Слыхал про такое?

У нас с этим сложно, смотря чья частная она. Отсюда и танцевать начинают. :lol:
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гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 25.02.18 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
ГАЗ - будут дещевле продавать

На ГаЗе , нет , но в Нижнем Новгороде , бусы "Мерседесы " делают , ГаЗели - памятник надо поставить , занимая нижнюю ценовую нижу в грузовиках малой грузоподъёмности , вывезла почти весь бизнес СНГ .

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 25.02.18 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
сама Меркель Штурму перед финалом

Отчего , ж я вспоминаю фильм " Последний бойскаут " , там Шелли Марконе , кое -что про тотализатор говорил , вот это посильней будет .

§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4279
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.02.18 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
кое -что про тотализатор говорил

Да тут по любому на россиян больше ставили, чем на темную лошадку .
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