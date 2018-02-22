112 Re: Допрыгался. Полицейский обвиняется в краже #15





(Пользователи) Сообщений: 9602

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 12:56 Сотрудник полиции, как и его родичи, друзья и подельники воры и это не обсуждается..

Но что делал такой Святой фотограф вместе с ворами, с группой лиц, которые запятнали себя несколько раннее, нарушая Закон?

И почему он их называет по жаргону "Крысы", так как будто сам с ними общался по феньке еще с детства?

Так ли он чист и свят, как это пишет из социальных сетей, боясь прямо и в глаза сказать своим друзьям что то, не отводя взгляда?

И что это были за деньги, может "общаковские"?