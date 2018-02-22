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§ NG.kz
Допрыгался. Полицейский обвиняется в краже
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31607
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.02.18 - 02:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слишком громко работали ломом воры, залезшие в квартиру к костанайскому фотографу Кириллу Филиппенкову, чем привлекли внимание соседей и полиции. Но этот шум не идет ни в какое сравнение с тем, что поднялся в Костанае, когда в прессу просочились имена задержанных.
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§ 112
Re: Допрыгался. Полицейский обвиняется в краже
112


(Пользователи)
Сообщений: 9602
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.02.18 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сотрудник полиции, как и его родичи, друзья и подельники воры и это не обсуждается..
Но что делал такой Святой фотограф вместе с ворами, с группой лиц, которые запятнали себя несколько раннее, нарушая Закон?
И почему он их называет по жаргону "Крысы", так как будто сам с ними общался по феньке еще с детства?
Так ли он чист и свят, как это пишет из социальных сетей, боясь прямо и в глаза сказать своим друзьям что то, не отводя взгляда?
И что это были за деньги, может "общаковские"?
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Бывалый
Re: Допрыгался. Полицейский обвиняется в краже




Отправлено: 22.02.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Но что делал такой Святой фотограф вм

Скажи мне, кто твой друг, и ....

Бывалый
Re: Допрыгался. Полицейский обвиняется в краже




Отправлено: 22.02.18 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Соседка, которая живет под нами, услышала шум, - рассказал «НГ» потерпевший. - Она посмотрела в глазок и увидела трех мужчин в масках и с ломом.

Бугага.
У соседки, живущей внизу, глазок в двери смотрит на площадку этажом выше?

ЮКА
Re: Допрыгался. Полицейский обвиняется в краже




Отправлено: 22.02.18 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
<<Ну смешно же, поймать воров на месте преступления, но деньги
пропали.>>

А не смешно было, когда наркотики из сейфа ОВД исчезли, а вместо них оказались пакеты с известкой? У нас все возможно, пока саке=баке правят.

Бывалый
Re: Допрыгался. Полицейский обвиняется в краже




Отправлено: 22.02.18 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Судя по тому, что Филиппенков оказался хорошо осведомлен о деятельности друга, Амренов этим правилом явно пренебрегал...
Судя по всему у наших журналистов плоховато с мыслительной деятельностью.
Филиппенков считал что Амренов работал в управлении собственной безопасности, а не в секретном подразделении.
И именно об этом он и написал на фотках в инстаграмме.

Аноним
Re: Допрыгался. Полицейский обвиняется в краже




Отправлено: 22.02.18 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
адвокат:
Тут два варианта: деньги при ментах, либо... филипенков приукрасил и денег не было)

Три! Под балконом пошукать надо было, с деньгами мог спрыгнуть и приныкать поблизости. Но теперь уже поздно...

§ 112
Re: Допрыгался. Полицейский обвиняется в краже
112


(Пользователи)
Сообщений: 9602
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 22.02.18 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
соседки, живущей внизу, глазок в двери смотрит на площадку этажом выше?

Какая то спланированная акция..
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гость
Re: Допрыгался. Полицейский обвиняется в краже




Отправлено: 22.02.18 - 13:57
Комментарий удален модератором.

шанхай уральская
Re: Допрыгался. Полицейский обвиняется в краже




Отправлено: 22.02.18 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так ли он чист и свят, как это пишет из социальных сетей, боясь прямо и в глаза сказать своим друзьям что то, не отводя взгляда?
И что это были за деньги, может "общаковские"?

Скорее всего Марик это воровской общак,а сам он никакой не фотограф это погоняло у него.А в Москву он ездил на воровскую сходку.У тебя такое количество версий что напрашивается вопрос был ли ты добровольным помошником органам следствия.....если моя версия ошибочна то тебе в пору писать детективные Романы.....

Гость
Re: Допрыгался. Полицейский обвиняется в краже




Отправлено: 23.02.18 - 15:18
Комментарий удален модератором.

Серж
Re: Допрыгался. Полицейский обвиняется в краже




Отправлено: 24.02.18 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уж.Какие вам еще зарплаты-льготы,нужны,уходящие в 50лет на пенсию в 150 тыс.,господа полицейские ?.Позор,одним словом.Предлагаю перед ДВД поставить контейнер,для сбора гуманитарки .

§ 112
Re: Допрыгался. Полицейский обвиняется в краже
112


(Пользователи)
Сообщений: 9602
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.02.18 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серж:
пенсию в 150 тыс.,господа поли

Пенсионок у них нет.
Зарплата максимум 80 тысяч сержант, проработавший 10 лет..
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андрей
Re: Допрыгался. Полицейский обвиняется в краже




Отправлено: 24.02.18 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ёлки палки , что же эта за секретная служба , если обыкновенный фотограф знает о её сотрудниках и трубит в СМИ .

житель
Re: Допрыгался. Полицейский обвиняется в краже




Отправлено: 25.02.18 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из слов Филипенкова "Соседка, которая живет ПОД нами, увидела в глазок" троих с ломом и в масках. Это как? Она сквозь площадку над собой что ли смогла это увидеть?)) или они с ломами на промежуточной клетке готовились к ограблению? :-o Непонятно, может проясните?

§ Обликоморале
Re: Допрыгался. Полицейский обвиняется в краже
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4279
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.02.18 - 15:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Пенсионок у них нет.

Как нет? На пенсию выходят без пенсии?
Цитата:
112:
Зарплата максимум

Тут как в том анекдоте.
Палку(вычеркнуть), пистолет, удостоверение дали и крутись как можешь.
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