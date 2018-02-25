Цитата: Обликоморале:

Я кстати за немцев болел, когда они с канадцами играли.



так было.

я своему свояку в герм вчера обьяснял как герм вышла в финал.

он во это время смотрел чех-рос. когда уже результат был известен.

и он не знал что мы с ними. . здесь он по ночам сиотрел все эти чемпионаты.

с ПОБЕДОЙ короче говоря

не зря на улицу ходил и телик отключал.