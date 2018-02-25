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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4279
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.02.18 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:

Я кстати за немцев болел, когда они с канадцами играли.
А тут, когда они вторую ответку через 10 сек вкатали, реально хотел пойти налить выпить.. :lol:
Сигарет уж точно пачку за матч скурил...
Цитата:
elektron:
так что аргументы были

Надеюсь не бита?))
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гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 25.02.18 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
сегодня.

Мало , кто знает , что тот которого по голове бутылкой бьют , много где снялся ; таксист в " Брате 2 " , Штехель в " Ликвидации ", в "Новом Тихом Доне " деда Натальи сыграл , да и много ещё , а Тихонова уже нет .

ваще
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 25.02.18 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Я кстати за немцев болел, когда они с канадцами играли.


так было.
я своему свояку в герм вчера обьяснял как герм вышла в финал.
он во это время смотрел чех-рос. когда уже результат был известен.
и он не знал что мы с ними. . здесь он по ночам сиотрел все эти чемпионаты.
с ПОБЕДОЙ короче говоря
не зря на улицу ходил и телик отключал.

1952/Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 25.02.18 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
моего деда

там тебя другие внуки дожидаются....занозил ты им конкретно....почему отходишь от этого разговора? Такой обычно говорливый. ))))))

ваще
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 25.02.18 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Россия на 7 месте по количеству медалей
на 30 жен пока не вижу результатов масстарт..

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4279
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.02.18 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:

Лыжницы Анна Шевченко, Валерия Тюленева и Елена Коломина в женском масс-старте заняли места в четвертой десятке...прям одна за одной 31..32..33..
:lol:
Победу в масс-старте одержала норвежка Марит Бьерген. Второй к финишу пришла финка Криста Пярмякоски, тройку призеров замкнула представительница Швеции Стина Нильссон.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 9602
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.02.18 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/Доктор СИЗО:

там тебя другие внуки дожидаются....занозил ты им конкретн

Ну так что ты о внуках и правнуках..
Свою ложь о том, что кто то из твоих близких сражался за СССР хочешь замылить?
То то..
А потому говорю, не примазывайся к героизму таких, каким был мой дед..
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1952/Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 25.02.18 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
каким был мой дед..
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cейчас много фильмов документальных показывают про Хиви. Добровольных помощников фашистам. Посмотри внимательно, там может своего деда разыщешь? Они уже реабилитированы, съезди пообщайся. Он тебе много советов понадает, как Казахстан правильно обсирать на форуме. Народный контроль пишет, что ты вчера с памятника горнякам в рудном головой об низ шмякнулся!!! Пьянный был вчера ? Беречь себя надо. А то соседа поймаешь в своей постели с суженной)))))

Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 25.02.18 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
не примазывайся к героизму таких

Лицемер. В других местах ты кричал, что ни какого героизма не было.

Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 25.02.18 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Представитель МОК Джанфранко Каспер:"Пришло время положить конец всем этим разговорам. Мельдоний никак не усиливает производительность и не дает преимуществ. Его действие можно сравнить с аспирином".
Это как понимать?

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 9602
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.02.18 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
1952/Доктор СИЗО:
cейчас много фильмов документальных показывают пр

В отличии от твоих, у моего деда есть имя и фамилия, Умурзаков Умутпай.
Могила его под Раздольным находится.
У твоих имен нет, сам знаешь почему и не нужно примазываться к героизму моего деда..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 9602
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.02.18 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
других местах ты кричал, что ни какого героизма не было.

В каких темах я говорил что мой дед ни Герой?
Ты меня ни с кем не спутал?
А то знаешь ли, ты мастер путать..
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 25.02.18 - 17:37
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* CHINOIS
Флуд и оффтопик (часть 3)
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 116
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 25.02.18 - 17:43
Комментарий проходит проверку.
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