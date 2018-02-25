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≡ Опубликован список из 435 зарубежных вузов, где бесплатно могут учиться казахстанцы		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Опубликован список из 435 зарубежных вузов, где бесплатно могут учиться казахстанцы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31607
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.02.18 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Центр международных программ опубликовал перечень вузов Европы, где казахстанцы могут получить бесплатное высшее образование. Это образовательные учреждения Германии, Франции, Норвегии, Чехии, Польши и Греции.
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шолом вам
Re: Опубликован список из 435 зарубежных вузов, где бесплатно...




Отправлено: 25.02.18 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ты давно в наших ВУЗах не был, лет 45?
Почему то они переполненные студентиками, и никто никуда не уезжал даже..
Зачем врать?

Я точно давно не был.А это точно студентики?
Или покупатели дыпломов ? что ещё есть кому учить?

§ 112
Re: Опубликован список из 435 зарубежных вузов, где бесплатно...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9602
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.02.18 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шолом вам:

Я точно давно не был.А это точно студентики?
Или покупатели дыпломов ?

Дорогуша..
И ты от жЫзни смотрю отстал..
Иди и спроси у студентиков, который учится, ты зачем учишься мол, ты же диплом купил?
Как, слабо спросить смотря прямо в глаза, прежде чем клеветать на тысячи, десятки тысяч студентиков, которые учатся честно?
У меня сейчас та, которая у нас жила, без отца, заканчивает, стипендию за хорошую учебу получает, поступила сама..
Ты ей скажи, как она "купила"..
Сразу же в ответ услышишь по крайней мере большооое недовольство..
Слабо девчушке это прямо в глаза сказать?
Профайл

§ 112
Re: Опубликован список из 435 зарубежных вузов, где бесплатно...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9602
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.02.18 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
всё с ног на голову перевернул. Хотя, есть много случаев о п

Ты был когда в колледже либо в ВУЗе?
Где там они все перевелись?
Тогда бы все заведения закрылись, логично?
Давай ка не будем врать самому себе хотя бы..
ВУЗ рядом, сходи сам и посмотри, сколько там студентиков учится..
Профайл

§ 112
Re: Опубликован список из 435 зарубежных вузов, где бесплатно...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9602
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.02.18 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
В будущем это работники общепита, торговых центров и прочих заведений торговли и услу

Хм..
И?
Тебе не нравятся чем то продавцы или управляющие кампаний?
Шелдон Аделсон пожалуйста, бывший продавец туалетных принадлежностей, состояние сегодня под 40 ярдов долларов..
Да много еще кто..
Тебе нужно чтобы все доярками да механизаторами работали?
Сам то где работаешь, позволь поинтересоваться, неужели ты физик какой то известный, собиратель новых каких то технологий, архитектор скоростных авто?
Ты сам чего добился в жЫзни, прежде чем учить детишек, на что и на кого учиться?
Главное стремление, а не сама конкретная учеба..
Профайл

Директор Пляжа
Re: Опубликован список из 435 зарубежных вузов, где бесплатно...




Отправлено: 25.02.18 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Всё собрал воедино.
Перевернул и вывернул наизнанку, от себя додумал и приврал немножко.
Шелдон, это 1 к 10 вышесказанному, хотя в твоем случае вообще 1 к 1000000.
Ну и так далее... тебя можно щелкать по пунктам.
То все что ты сказал тут, не мне рассказывай, а тем кто закончил вузы, но трудится не по специальности.
А таких по статистике 90%, так что претензии не ко мне.
Кстати многие из них с дипломами работают и доярками, и механизаторами, и лепщиками пельменей даже. Но труд, он любой почетен. Хотя ты смотрю, высказался пренебрежительно о тех, кто молоко для тебя доит и хлеб выращивает. Хех.

Директор Пляжа
Re: Опубликован список из 435 зарубежных вузов, где бесплатно...




Отправлено: 25.02.18 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ты был когда в колледже либо в ВУЗе?

Был.
Цитата:
112:
Где там они все перевелись?

Читать научись...

Цитата:
есть много случаев

Давай ка не будем врать самому себе хотя бы..

шолом вам
Re: Опубликован список из 435 зарубежных вузов, где бесплатно...




Отправлено: 25.02.18 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ты ей скажи, как она "купила"..
Сразу же в ответ услышишь по крайней мере большооое недовольство..
Слабо девчушке это прямо в глаза сказать?

Да не слабо.
Всегда есть исключения.Значит молодец ,девчушка.
Это я тебе как бывший,ещё советской школы, препод ВУЗа, говорю.
Так,что не учи отца .....

§ 112
Re: Опубликован список из 435 зарубежных вузов, где бесплатно...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9602
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.02.18 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
112:
Ты был когда в колледже либо в ВУЗе?

Был.

И что ты там видел, а точнее кого?
Там нет студентиков полные классы или еще как то?
Ога, все уехали в Россию и все колледжи и училища тут закрыты..
Вот видишь, это не так..
Так что опять я как всегда прав..
Нужно быть реалистами и смотреть не тут по интернету, а в реалиях..
И жЫть будет легче..
Профайл

§ 112
Re: Опубликован список из 435 зарубежных вузов, где бесплатно...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9602
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.02.18 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шолом вам:
Всегда есть исключения.

Ну как исключения то?
Что, все остальные, особенно из небогатых семей покупают дипломы что ли или гонят все поголовно учиться в Россию?
Я понимаю если ты обеспечен и родители твои обеспечены, можно и в Гарвард постараться поступить..
В то же МГИМО или как там его,, как дочери тех, кто меня взял когда то на воспитание, кстати обе работают сейчас в Ацтане и живут в каком то Северном Сиянии, не путать с Нурсиянием...
И неплохо живут смотрю..
Профайл

§ 112
Re: Опубликован список из 435 зарубежных вузов, где бесплатно...
112


(Пользователи)
Сообщений: 9602
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.02.18 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Остальных сыновей младших они тоже готовят в европейские ВУЗы, или в московский тот же МГИМО или МГУ, или в Лондоне, там у них один давно правда, лет 15 назад отучился и сейчас работает начальником в... Костанае..
Среднего звена..
Оклад 500 тысяч, пожалуйста..
Один дочь готовит на Европу по возможности, ее тут многие знают в городе, хотя ей то всего лет 12..
Московские ВУЗы согласен, и вровень с нашими не идут..
Но опять же, деньги..
Помню там дочерям в то время они трешку в Москве за 150 тысяч баксов взяли.
Сейчас сколько там трешка?
А это все деньги..
Профайл

Директор Пляжа
Re: Опубликован список из 435 зарубежных вузов, где бесплатно...




Отправлено: 25.02.18 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
[/b]
Я точно давно не был-шолом вам

Дорогуша.-112

Заговаривается толерантно..
Цитата:
112:
И что ты там видел, а точнее кого?
Там нет студентиков полные классы или еще как то?
Ога, все уехали в Россию и все колледжи и училища тут закрыты..

Читать троллятина учись
:lol:
Пластинка то у тебя заела, ответить по существу нечего.
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