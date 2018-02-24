Серый волк Re: Встреча акима Костанайской области с населением закончилась... #34





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9428

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 02:46 Но знаете, что самое главное?

Никто не заметил.

Даже автор этой заметки, которая собрала все эти бе, ме, в кучу, добросовестно причесала и сделала хорошую выжимку из этого мыльного скучного процесса с редким вкраплением граждан.



Это даже не свинтус с номерами 570 рассвинячившийся на стоянке для инвалидов и отправивший этих самых инавалидов пакроваться на задворки.



Никого уже просто по сознанию не режет. Привыкли наверное.

А при попытках смотреть это убогое зрелище реально видно самое главное.



ДЕГРАДАЦИЯ!



Уже почти никто не может не только сформулировать правильно свои мысли, а намного хуже.

Вполне реально заметно, что связи остатков мозга у этих оставшихся граждан, и чиновников очень плохо связываются с речевыми центрами. И это не Альтсгеймер! Видны все признаки реальной деградации!

Можно только константировать факт, что все способные формулировать мысли граждане практически потеряны, за очень редким исключением девочки студентки и ещё нескольких здравомыслящих последних жителей.

Битва за специалистов и битва за интеллект проиграна вчистую и полностью.

Эти глупые головы в креслах на фото - только декоративное наполнение! Они бесполезны! Бездарны, никчёмны абсолютно! Это пустышки в пиджаках!



С этими заседателями и отчётными пузырями только в феодальное прошлое!

Ни о каком прогрессе речи идти не может.



Мыльные пузыри цифер ремонта дорог, реально лопаются даже на этом убогом сборище в спортзале. Когда реальные люди спрашивают о реальных дорогах, которых в отличии от отчётов нет. В акиматских отчетах отремонтированные неизвесто как и какие километры, а в жизни жителей ямы на советском ещё покрытии дорог в котором КАМАЗы ломают рессоры.



Как реально это было шесть лет назад, когда уезжал на Байкл в сторону Петропавловск - Омск и далее, и очень колоритный казах, аксакал, за рулём КАМАЗа рассказывал под стук дождя по кабине и залитые неизвестной глубины ямы на дороге, как они ездят, так это и осталось. Это явно видно из реального вопроса жителя.



Как тогда эти бездельники собирались в лесочке жрать бешбармак и водку, на краю асфальта за Леннинским в юртах, так наверное и собираются.

Они прожиратели бюджетов, дорог, экономики страны, нефтедолларов и явные враги собственного населения. Это они каждый день демонстрируют. И даже всвинячившись на место для инвалидов - это явно не случайно. Это просто обычное их поведение!



[Исправлено: Серый волк, 24.02.2018 - 23:51]